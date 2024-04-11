Рустам Минниханомв стал участником круглого стола «Цзилинь-Татарстан»

В Чанчуне организовали круглый стол «Цзилинь-Татарстан». Участниками мероприятия стали раис Татарстана Рустам Минниханов и замначальника Секретариата народного правительства провинции Цзилинь Люй Хайцян, сообщает пресс-служба главы республики.
По словам Минниханова, по итогам 2023 года товарооборот увеличился в два раза и превысил три миллиарда долларов. Он уверен, что есть возможность установить партнерские связи с провинцией Цзилинь.
В свою очередь Хайцян отметил, что Татарстан является важной инвестиционной площадкой, которая уже много лет находится в лидерах в России. Он надеется, что эта встреча будет способствовать углублению сотрудничества между ними.
Напомним, Рустам Минниханов возглавил оргкомитет по проведению Игр БРИКС в Казани.