В Польше заявили, что страны ЕС формируют силы быстрого реагирования «Европейский легион»

«Разговоры о [единой] армии ЕС создают ненужную путаницу, поскольку предполагают слияние национальных армий, чего, я полагаю, никогда не произойдет. Тем не менее, мы находимся в процессе формирования военного потенциала — сил быстрого реагирования. Я называю его “Европейским легионом”», — отметил он в интервью греческой газете Kathimerini.
По словам министра, Европе нужно взять на себя «большую ответственность» в укреплении собственной обороны на фоне того, что США сфокусированы на противостоянии КНР.
«Европейцы во всех известных мне опросах требуют создания союза в сфере здравоохранения и объединения в сфере обороны. И пандемии, и войны — это не то, чего мы желаем, но то, к чему нужно быть готовыми, чтобы лучше защитить наших граждан», — добавил Сикорский.
Идея создания единой европейской армии озвучивается на протяжении по меньшей мере последнего десятилетия. Она стала еще более актуальной в тот период, когда пост президента США занимал Дональд Трамп, который дал понять, что его страна не готова более обеспечивать «оборонный зонтик» Европы в рамках НАТО. В ноябре 2023 года глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель объявил, что ЕС выведет свои силы быстрого реагирования численностью 5 тыс. человек на уровень полной оперативной готовности к 2025 году.