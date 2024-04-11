Дархан Сатыбалды обратился к казахстанцам с важным заявлением

По словам главы региона, в течение последних нескольких дней посредством мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой в России была признана экстремистской и запрещена) от его имени отправлялись сообщения ряду граждан.
«Я всегда отправляю сообщения с моего личного телефона и официальных аккаунтов, не скрывая данных. Поэтому, если вы получили звонок или сообщение от моего имени и с моим фото, но при скрытом номере, это мошенники. Прошу вас быть бдительными», — подчеркнул Дархан Сатыбалды.
В связи с этим аким Туркестанской области напомнил о своих официальных аккаунтах в социальных сетях:
Ранее сообщалось, что мошенники создали фальшивые аккаунты премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова и членов правительства в Telegram и WhatsApp, через которые запустили рассылку. В ней злоумышленники попросили оказать финансовую помощь из-за якобы ограничений банка.