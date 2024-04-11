Дархан Сатыбалды обратился к казахстанцам с важным заявлением

«Я всегда отправляю сообщения с моего личного телефона и официальных аккаунтов, не скрывая данных. Поэтому, если вы получили звонок или сообщение от моего имени и с моим фото, но при скрытом номере, это мошенники. Прошу вас быть бдительными», — подчеркнул Дархан Сатыбалды.