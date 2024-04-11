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Дархан Сатыбалды обратился к казахстанцам с важным заявлением

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды сегодня, 11 апреля 2024 года, на своей странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) сделал важное заявление. Обращение было адресовано казахстанцам, которые якобы получают сообщения от него, передает Zakon.kz.

Источник: gov.kz

По словам главы региона, в течение последних нескольких дней посредством мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой в России была признана экстремистской и запрещена) от его имени отправлялись сообщения ряду граждан.

«Я всегда отправляю сообщения с моего личного телефона и официальных аккаунтов, не скрывая данных. Поэтому, если вы получили звонок или сообщение от моего имени и с моим фото, но при скрытом номере, это мошенники. Прошу вас быть бдительными», — подчеркнул Дархан Сатыбалды.

В связи с этим аким Туркестанской области напомнил о своих официальных аккаунтах в социальных сетях:

Ранее сообщалось, что мошенники создали фальшивые аккаунты премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова и членов правительства в Telegram и WhatsApp, через которые запустили рассылку. В ней злоумышленники попросили оказать финансовую помощь из-за якобы ограничений банка.