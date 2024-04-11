Представителей молодежной организации из Молдовы не пустили в Румынию

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. Лидеров молодежной организации Next Generation молдавской партии «Возрождение» Тома Маврогени и Николая Шиколая не пустили в Румынию.
Об этом в соцсетях сообщили сами активисты, а также один из лидеров партии Юрий Витнянский. Маврогени и Шиколай были делегатами от Молдовы на всемирном фестивале молодежи в Сочи.
Они направлялись в столицу Болгарии на евросаммит новых альтернативных политических сил.
«Но мы получили запрет на въезд в Румынию. Самое замечательное в данной ситуации, что Румыния не пускает нас на свою территорию из-за якобы потенциальной угрозы национальной безопасности, на минуточку не только Румынии, но и одной или более стран Евросоюза, как указано в документе», отметил Шиколай.
Как уточнил Юрий Витнянский, «запрет на въезд в Румынию основан на запросе молдавской СИБ».
«Режим Санду устроил охоту на молодых людей, кто представлял нашу страну на Всемирном фестивале молодежи в Сочи. Наших товарищей, которые также приняли участие в фестивале, и по личным причинам хотели отправиться транзитом через Румынию, также не пропускают», — сказал Шиколай.
Всемирный фестиваль молодежи в Сочи проходил в марте нынешнего года, Республику Молдова на фестивале представили более 300 делегатов, в том числе из Гагаузии и Приднестровья.