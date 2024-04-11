Представителей молодежной организации из Молдовы не пустили в Румынию

«Но мы получили запрет на въезд в Румынию. Самое замечательное в данной ситуации, что Румыния не пускает нас на свою территорию из-за якобы потенциальной угрозы национальной безопасности, на минуточку не только Румынии, но и одной или более стран Евросоюза, как указано в документе», отметил Шиколай.