Александр Лукашенко назначил трех членов Совета Республики

Напомним, во вторник, 9 апреля ЦИК Беларуси принял постановление об установлении итогов выборов в Совет Республики Национального собрания Беларуси. Всего в верхнюю палату парламента Беларуси входят 64 члена (сенатора) — по восемь от каждой области и столицы, еще восемь назначает глава государства.