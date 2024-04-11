Александр Лукашенко назначил трех членов Совета Республики

МИНСК, 11 апр — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко подписал указы о назначении трех членов Совета Республики, сообщили в пресс-службе главы государства.
Указы №№ 146, 147 и 148 зарегистрированы в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь в четверг.
Членами Совета Республики Национального собрания восьмого созыва назначены Леонид Заяц, Сергей Хоменко и Владислав Татаринович.
В связи с этим назначением Леонид Заяц и Сергей Хоменко освобождены от должностей заместителя премьер-министра и министра юстиции соответственно.
Напомним, во вторник, 9 апреля ЦИК Беларуси принял постановление об установлении итогов выборов в Совет Республики Национального собрания Беларуси. Всего в верхнюю палату парламента Беларуси входят 64 члена (сенатора) — по восемь от каждой области и столицы, еще восемь назначает глава государства.