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Александр Лукашенко назначил трех членов Совета Республики

В соответствии с документами, Леонид Заяц и Сергей Хоменко освобождены от должностей заместителя премьер-министра и министра юстиции соответственно.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 апр — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко подписал указы о назначении трех членов Совета Республики, сообщили в пресс-службе главы государства.

Указы №№ 146, 147 и 148 зарегистрированы в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь в четверг.

Членами Совета Республики Национального собрания восьмого созыва назначены Леонид Заяц, Сергей Хоменко и Владислав Татаринович.

В связи с этим назначением Леонид Заяц и Сергей Хоменко освобождены от должностей заместителя премьер-министра и министра юстиции соответственно.

Напомним, во вторник, 9 апреля ЦИК Беларуси принял постановление об установлении итогов выборов в Совет Республики Национального собрания Беларуси. Всего в верхнюю палату парламента Беларуси входят 64 члена (сенатора) — по восемь от каждой области и столицы, еще восемь назначает глава государства.

Лукашенко Александр