Предварительный ущерб от паводков в Оренбуржье оценен в 40 млрд рублей

«Регион направил в правительство документы о предварительной оценке ущерба. Сумма превышает 40 миллиардов рублей, но понятно, что это очень предварительная сумма, потому что вода еще не отошла и к полноценному обследованию мы не приступили», — сказал Паслер.
Оренбургский губернатор добавил, что паводки в области достигли пика. Наиболее сложная ситуация сейчас, по его словам, в Оренбурге. В Орске ситуация стабилизировалась, уровень воды снизился еще на 14 см. Он предупредил, что в регионе может подтопить еще 3,5 тыс. домов.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что в настоящее время в регионе укрепляют дамбу, общая протяженность которой 30 км. Ее уровень намерены поднять до 1100 см, в наиболее опасных участках — еще выше. Он добавил, что завтра в регион приедет глава Минстроя России Ирек Файзуллин оценки возможных последствий от паводка.
Ситуация с паводком в Тюменской области на реках Тобол и Ишим в настоящий момент спокойная, сказал губернатор Александр Моор. По прогнозам, выход рек из берегов ожидают к 13 апреля, наиболее сложную ситуацию — к 20 апреля. Пик паводка в регионе должен пройти
Владимир Путин на совещании сказал, что Кремль и регионы связываются друг с другом практически ежедневно. Ситуация, по его словам, меняется ежечасно. О восстановлении жилья в зонах подтопления необходимо думать уже сейчас, добавил президент. Он также сообщил, что ведомства работают слаженно, и попросил регулярно докладывать ему о восстановлении пострадавших регионов.
Совещание проходит по видеосвязи. В нем участвуют губернаторы подтопленных регионов, а также помощник президента Максим Орешкин, глава МЧС Александр Куренков, министр финансов Антон Силуанов и глава Минстроя Ирек Файзуллин.