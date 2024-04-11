Предварительный ущерб от паводков в Оренбуржье оценен в 40 млрд рублей

Владимир Путин на совещании сказал, что Кремль и регионы связываются друг с другом практически ежедневно. Ситуация, по его словам, меняется ежечасно. О восстановлении жилья в зонах подтопления необходимо думать уже сейчас, добавил президент. Он также сообщил, что ведомства работают слаженно, и попросил регулярно докладывать ему о восстановлении пострадавших регионов.