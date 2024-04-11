Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию

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11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию, сообщает БЕЛТА. На президентском борту в Москву прибыла и первый космонавт в истории суверенной Беларуси Марина Василевская, которой присвоено звание Героя Беларуси.

Вечером 11 апреля в Москве состоится встреча Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным в формате «один на один». Главы государств обсудят тематику развития сотрудничества двух стран в различных сферах, вопросы, требующие рассмотрения на высшем уровне. В центре внимания на переговорах также будет региональная и международная обстановка, координация действий по реагированию на имеющиеся вызовы и угрозы.



12 апреля у Александра Лукашенко и Владимира Путина планируется совместное мероприятие по случаю Дня космонавтики. Главы государств подведут итоги состоявшейся миссии на МКС, где впервые в истории работал экипаж Союзного государства. Президенты пообщаются с космонавтами, обсудят дальнейшие перспективы сотрудничества в космической сфере. -0-