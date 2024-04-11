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Лукашенко прибыл в Кремль на встречу с Путиным

11 апреля, Москва /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Кремль на встречу с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2023

Встреча пройдет в формате «один на один». Главы государств обсудят тематику развития сотрудничества двух стран в различных сферах, вопросы, требующие рассмотрения на высшем уровне. В центре внимания на переговорах также будет региональная и международная обстановка, координация действий по реагированию на имеющиеся вызовы и угрозы.

Лукашенко Александр
Путин Владимир