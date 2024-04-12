Андрей Кропоткин: Население региона растёт, важно обеспечить доступность медицинских услуг

Калининградской области необходимы новые поликлиники, чтобы все жители могли вовремя посещать специалистов и следить за своим здоровьем. Такое мнение высказал председатель регионального Законодательного собрания Андрей Кропоткин, комментируя доклад областного министра здравоохранения Александра Кравченко в среду, 10 апреля.
Глава ведомства привёл следующую статистику:
- в 2017 году численность населения региона составляла 986 300 человек,
- в 2023-м — 1 032 300 человек.
По данным на 1 января прошлого года, в регионе проживало почти 545 тыс. женщин и 204 тыс. детей. Средняя продолжительность жизни калининградок составляет почти 80 лет, а показатели рождаемости и младенческой смертности в области ниже среднероссийских.
«В связи с увеличением численности населения региона главной задачей становится обеспечение доступности медицинских услуг для наших жителей. Впервые за 30 лет в областном центре открыта новая поликлиника на улице Горького. Построен новый корпус Детской областной больницы, завершено строительство онкоцентра с поликлиникой и стационаром. Совсем скоро планируется открытие новейшей шестиэтажной поликлиники для взрослых и детей с диагностическим центром на Сельме по улице Согласия».
Глава областного Законодательного собрания добавил, что через несколько лет откроются ещё 3 поликлиники: на улице Марины Расковой, в Московском и в Ленинградском районах Калининграда.
Идёт модернизация первичного звена региональной медицины. В прошлом году лечебные организации получили 7 автомобилей и 110 единиц медоборудования. Было развёрнуто десять модульных ФАПов.
Хорошо зарекомендовали себя центры женского здоровья. Гусевских медики накопили уникальный опыт по внедрению новых технологий. В школах по инициативе депутатов заксобрания открываются стоматологические кабинеты.
«Всё это привело к тому, что в регионе заметно вырос показатель удовлетворённости населения медицинской помощью. В прошлом году почти 44% жителей области позитивно оценивали местное здравоохранение, что на 7% больше целевого значения», — заметил Андрей Кропоткин.
Превысили план основные показатели в сфере детской медицины, включая укомплектованность профильных учреждений персоналом и численность детей, взятых под диспансерное наблюдение.
Что касается кадрового вопроса, хорошо показала себя программа поддержки приезжих медиков, положительную оценку можно дать и практике целевого обучения местной молодёжи.
По словам Александра Кравченко, жителям области доступны все зарегистрированные в России лекарства. Каждый калининградский ребёнок как минимум раз в год попадает в поле зрения педиатров. Неонатальный скрининг в прошлом году прошли 100% младенцев. Есть тенденция на уменьшение количества абортов.