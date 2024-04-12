Андрей Кропоткин: Население региона растёт, важно обеспечить доступность медицинских услуг

«В связи с увеличением численности населения региона главной задачей становится обеспечение доступности медицинских услуг для наших жителей. Впервые за 30 лет в областном центре открыта новая поликлиника на улице Горького. Построен новый корпус Детской областной больницы, завершено строительство онкоцентра с поликлиникой и стационаром. Совсем скоро планируется открытие новейшей шестиэтажной поликлиники для взрослых и детей с диагностическим центром на Сельме по улице Согласия».