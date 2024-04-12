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Андрей Кропоткин: Население региона растёт, важно обеспечить доступность медицинских услуг

Глава заксобрания прокомментировал доклад минздрава.

Калининградской области необходимы новые поликлиники, чтобы все жители могли вовремя посещать специалистов и следить за своим здоровьем. Такое мнение высказал председатель регионального Законодательного собрания Андрей Кропоткин, комментируя доклад областного министра здравоохранения Александра Кравченко в среду, 10 апреля.

Глава ведомства привёл следующую статистику:

  • в 2017 году численность населения региона составляла 986 300 человек,
  • в 2023-м — 1 032 300 человек.

По данным на 1 января прошлого года, в регионе проживало почти 545 тыс. женщин и 204 тыс. детей. Средняя продолжительность жизни калининградок составляет почти 80 лет, а показатели рождаемости и младенческой смертности в области ниже среднероссийских.

«В связи с увеличением численности населения региона главной задачей становится обеспечение доступности медицинских услуг для наших жителей. Впервые за 30 лет в областном центре открыта новая поликлиника на улице Горького. Построен новый корпус Детской областной больницы, завершено строительство онкоцентра с поликлиникой и стационаром. Совсем скоро планируется открытие новейшей шестиэтажной поликлиники для взрослых и детей с диагностическим центром на Сельме по улице Согласия».

перечислил Андрей Кропоткин

Глава областного Законодательного собрания добавил, что через несколько лет откроются ещё 3 поликлиники: на улице Марины Расковой, в Московском и в Ленинградском районах Калининграда.

Идёт модернизация первичного звена региональной медицины. В прошлом году лечебные организации получили 7 автомобилей и 110 единиц медоборудования. Было развёрнуто десять модульных ФАПов.

Хорошо зарекомендовали себя центры женского здоровья. Гусевских медики накопили уникальный опыт по внедрению новых технологий. В школах по инициативе депутатов заксобрания открываются стоматологические кабинеты.

«Всё это привело к тому, что в регионе заметно вырос показатель удовлетворённости населения медицинской помощью. В прошлом году почти 44% жителей области позитивно оценивали местное здравоохранение, что на 7% больше целевого значения», — заметил Андрей Кропоткин.

Превысили план основные показатели в сфере детской медицины, включая укомплектованность профильных учреждений персоналом и численность детей, взятых под диспансерное наблюдение.

Что касается кадрового вопроса, хорошо показала себя программа поддержки приезжих медиков, положительную оценку можно дать и практике целевого обучения местной молодёжи.

По словам Александра Кравченко, жителям области доступны все зарегистрированные в России лекарства. Каждый калининградский ребёнок как минимум раз в год попадает в поле зрения педиатров. Неонатальный скрининг в прошлом году прошли 100% младенцев. Есть тенденция на уменьшение количества абортов.

медицина