Белоруссия не планирует создавать «санитарную зону» на границе с Украиной

«В Беларуси я пока не вижу необходимости в такой зоне. Мы там (в приграничье с точки зрения обеспечения безопасности — ред.) очень серьезно работаем. А что касается санитарной зоны Украины с Россией — ее надо еще создать, это же не простые вопросы. Думаю, многое будет зависеть не только от воюющих сторон, а от западных государств», — сказал Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов по прибытии в Москву на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Видео общения Лукашенко со СМИ выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
Белорусский президент пояснил, что у Украины серьезные проблемы и не хотелось бы на этом фоне, чтобы Запад продолжал эскалацию. «Эскалация — это поставка оружия и боеприпасов», — сказал Лукашенко.
«Сейчас они (Запад — ред.) начали уже поговаривать уже о переброске своих военных на Украину, скорее всего, на границу с Беларусью. Ждем, пусть перебрасывают», — добавил белорусский президент.