Белоруссия не планирует создавать «санитарную зону» на границе с Украиной

«В Беларуси я пока не вижу необходимости в такой зоне. Мы там (в приграничье с точки зрения обеспечения безопасности — ред.) очень серьезно работаем. А что касается санитарной зоны Украины с Россией — ее надо еще создать, это же не простые вопросы. Думаю, многое будет зависеть не только от воюющих сторон, а от западных государств», — сказал Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов по прибытии в Москву на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Видео общения Лукашенко со СМИ выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.