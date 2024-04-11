Лукашенко предложил помощь в переговорах с Украиной

«Вы с ним не разговариваете и вряд ли будете разговаривать. Если надо в этот разговор вклиниться и помочь, мы можем вам в этом плане помочь. А стремиться вам туда с ними как-то разговаривать я смысла не вижу», — сказал Лукашенко, отвечая на вопрос журналистов о том, как теперь «разговаривать с Киевом» после теракта в «Крокус Сити Холле».