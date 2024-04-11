Лукашенко предложил помощь в переговорах с Украиной

МИНСК, 11 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, что Минск при необходимости может помочь России в переговорах с Украиной, но прежде всего нужно вести переговоры с теми силами, которые стоят за Киевом.
«Вы с ним не разговариваете и вряд ли будете разговаривать. Если надо в этот разговор вклиниться и помочь, мы можем вам в этом плане помочь. А стремиться вам туда с ними как-то разговаривать я смысла не вижу», — сказал Лукашенко, отвечая на вопрос журналистов о том, как теперь «разговаривать с Киевом» после теракта в «Крокус Сити Холле».
«Чего вы будете ползать перед кем-то и проситься поговорить про “Крокус”. Сейчас надо до конца разобраться… Украинцы украинцами. Но за украинцами, вы правильно обнаружили, стоят определенные силы. Вы тоже их знаете. Вот с теми надо разговаривать. А украинцы тут патроны подносили», — сказал белорусский президент.
Видео общения Лукашенко со СМИ выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.