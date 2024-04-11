Лукашенко: Беларуси не нужна санитарная зона на границе с Украиной

«Там проблемы серьезные в Украине, они уже это признают. Не хотелось бы, чтобы Запад продолжал эту эскалацию. А эскалация — это поставка оружия, боеприпасов. И сейчас они начали поговаривать о переброске своих уже военных в Украину. Скорее всего, на границу к Беларуси. Ждем», — добавил Президент.