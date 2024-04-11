Лукашенко: Беларуси не нужна санитарная зона на границе с Украиной

Президента попросили высказаться насчет заявления его российского коллеги о том, что России может потребоваться санитарная зона на украинском направлении, чтобы обеспечить безопасность приграничных регионов РФ.
«А вам такая нужна?», — прозвучал вопрос.
Лукашенко подтвердил готовность помочь в случае переговоров между Москвой и Киевом.
«Беларуси пока я не вижу необходимости в такой зоне. Мы там (в приграничье с Украиной. — Прим. БЕЛТА) очень серьезно работаем», — заявил белорусский лидер.
По поводу санитарной зоны между Россией и Украиной Александр Лукашенко отметил, что ее надо еще создать: «Это же не простые вопросы. Думаю, что много будет зависеть не только от воюющих стран, но и от западных государств».
«Там проблемы серьезные в Украине, они уже это признают. Не хотелось бы, чтобы Запад продолжал эту эскалацию. А эскалация — это поставка оружия, боеприпасов. И сейчас они начали поговаривать о переброске своих уже военных в Украину. Скорее всего, на границу к Беларуси. Ждем», — добавил Президент.