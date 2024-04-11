Министр молодежной политики Сергей Бурцев объявил об отставке

«Друзья, как и говорил ранее, для меня работа всегда была больше, чем просто работа. За последние годы удалось в регионе сформировать действующую систему молодежной политики, показывающую конкретные результаты. И команда министерства, и подведомственных учреждений, и общественных организаций готовы решать все поставленные задачи. Несмотря на то, что я абсолютно не согласен с озвученными предположениями и опровергаю их, считаю неправильным кидать тень на молодежную политику региона».