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Министр молодежной политики Сергей Бурцев объявил об отставке

Министр молодежной политики Самарской области объявил на своей странице в соцсети «Вконтакте» о том, что покидает пост. Вероятно, причиной стала серия публикаций в соцсетях о личной жизни чиновника.

Источник: Reuters

«Друзья, как и говорил ранее, для меня работа всегда была больше, чем просто работа. За последние годы удалось в регионе сформировать действующую систему молодежной политики, показывающую конкретные результаты. И команда министерства, и подведомственных учреждений, и общественных организаций готовы решать все поставленные задачи. Несмотря на то, что я абсолютно не согласен с озвученными предположениями и опровергаю их, считаю неправильным кидать тень на молодежную политику региона».

подчеркнул Сергей Бурцев

В связи с изложенным министр принял решение подать в отставку.

«Время все расставит на свои места. Благодарю всех за совместную работу, ваши горящие глаза, инициативы и соучастие в построении молодежной политики Самарской области», — заключил чиновник.

Сегодня губернатор Дмитрий Азаров заявил, что в связи с распространяемой в соцсетях информацией поручил курирующему социальную сферу зампреду регионального правительства Александру Фетисову проверить кадровую политику находящихся в его подчинении ведомств.

Напомним, Бурцев был главным по молодежной политике в регионе с 2018 года. Сначала он возглавлял профильный департамент, затем статус ведомства был повышен до отдельного министерства. До прихода в облправительство он занимал должность директора Самарского Дома молодежи.