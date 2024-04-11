Родителей подкупают, учеников обманывают, педагогов ставят перед фактом: Как в Молдове закрывают школы

Министр образования и науки Дан Перчун сказал, как в парламенте, так и выступая на различных телеканалах, что в качестве стимула родителям, которые переведут своих детей из малокомплектных школ в «образцовые», будет выплачиваться ежемесячно, за исключением летних каникул, по 1 тыс. леев, не облагаемых налогом, на протяжении двух лет. Первые получатели этой выплаты, как говорится в финансово-экономическом обосновании законопроекта, появятся с сентября 2024 года. Максимальное количество получателей — 1000 человек (20% от общего количества учащихся из 100 малокомплектных школ, в которых учатся меньше 50 детей, перейдут в другие учебные заведения). Бюджет этих выплат, посчитанный почему-то Минобразования только на сентябрь-ноябрь (то есть на три месяца 2024 года, без декабря), составит 3 млн леев (3 мес. Х на 1000 получателей Х на 1000 леев). В 2025 году в расчёт были взяты девять месяцев (за исключением июня-августа) и 40% учащихся. Таким образом, 40% = 2000 (от общего числа 5000 учеников в 100 малокомплектных школах), и получается, что 2000 Х 1000 леев Х 9 мес. = 18 млн леев. То есть, если не считать забытый Минобразования декабрь 2024 года, то всего на выплату родителям ассигнований за перевод детей из малых школ в большие в 2024—2025 годах из бюджета нужно будет выделить 21 млн леев. И по большому счёту, стимулирующие деньги предусмотрены даже не на два полных года, как оговаривается в законе, а на полтора. На этом компенсации от государства за неудобства заканчиваются. Тому же пятикласснику или шестикласснику ещё несколько лет придётся мотаться каждый день туда-обратно в другой населённый пункт, чтобы окончить курс общеобразовательной школы.