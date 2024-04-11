Родителей подкупают, учеников обманывают, педагогов ставят перед фактом: Как в Молдове закрывают школы

В Республике Молдова насчитываются 100 школ, в каждой из которых учатся менее 50 детей, и 300 школ, где «грызут гранит науки» менее 100 учащихся. Эти учебные заведения лежат тяжким грузом на бюджете Министерства образования, по мнению его руководства, потому что основные расходы (на зарплату, коммунальные услуги) перечисляются трансфертом из госбюджета, и от них власти хотят постепенно избавиться. На очереди закрытие 100 школ сообщает noi.md.
Педагогические коллективы выказывают беспокойство по поводу дальнейшего трудоустройства сотрудников учебных заведений, а руководство Министерства образования заверяет, что никто не останется без работы, более того, и учителя, и учащиеся, перешедшие в новые школы, получат ассигнования от государства. Вот только никакие временные выплаты не предотвратят серьёзные последствия — дальнейшую миграцию населения и вымирание молдавских сёл — основы национальной культуры и самобытности.
Вдали от дома своего
В части 1 ст. 145¹ было закреплено положение о том, что для повышения доступа к качественному образованию, родители или законные представители учащихся из государственных общеобразовательных учреждений с количеством учеников менее 50, отобранных Министерством образования и науки, и желающие зачислить своего ребёнка в другое госучреждение начального или общего среднего образования, получат на это ассигнование. Согласно части 2 этой же статьи, предоставляться эти деньги будут ежемесячно в течение двух лет, начиная с момента зачисления учащегося в новую начальную или общеобразовательную школу. В период летних каникул — с июня по август — эти выплаты будут приостанавливаться. Часть 3-я же устанавливает, что для обеспечения мобильности педагогического персонала из госучреждений начального или общего среднего образования с количеством учащихся менее 50, отобранных Минобразования, будут выплачиваться ассигнования "для сохранения данного педагогического персонала в системе в условиях зачисления в другое учреждение начального или общего среднего образования.
В Пояснительной записке к законопроекту, предусматривающему изменения в Кодекс об образовании и в ряд других документов, говорится, что эти поправки были разработаны «в контексте необходимости достижения общей цели № 3 Национальной стратегии развития “Европейская Молдова — 2030”, принятой Законом № 315/2022, которая состоит в гарантировании всем соответствующего и качественного образования на протяжении всей их жизни». В этой связи родителям и будут предлагаться ежемесячные выплаты, которые простимулируют их перевести своих детей из сельских малочисленных школ в районные с большим количеством учащихся. По словам министра образования и науки Дана Перчуна, представлявшего законопроект в парламенте, такие преобразования необходимы ещё и потому, что качество образования в таких сельских школах хуже, чем в городских, хромает и успеваемость школьников.
Как следует из результатов международного тестирования (PISA), обнародованных при представлении законопроекта министром Д. Перчуном, в больших школах 7 из 10 учеников достигают минимального уровня знаний, в то время как в малокомплектных учебных заведениях этот показатель составляет 3 из 10 школьников. В среднем, учащиеся в сельской местности набирают на 16% ниже баллов по чтению, на 13% ниже по математике и на 13% ниже по естествознанию по сравнению с их городскими сверстникам.
Попасться в сеть образцовых школ
Как альтернативу закрытию малых сельских школ Министерство образования и науки наметило реализовать проект под названием «Образцовая школа», который предполагает создание сети из 35 районных учебных заведений. В модернизацию каждой из них планируется инвестировать до €2 млн, чтобы они соответствовали европейским образовательным стандартам.
Как говорится на сайте UNICEF в Молдове, отбор школ для участия в проекте происходил по нескольким критериям, в том числе и по количеству учащихся — их должно быть не менее 500, плюс к этому необходимо ещё до 200 свободных мест, чтобы можно было принять тех детей, которых родители переведут туда на учёбу из закрываемых сельских школ. Все 35 общеобразовательных учебных заведения страны, по одному от каждого района, планируется полностью отремонтировать и оснастить всем необходимым «для обеспечения качества учебного процесса и соответствия самым высоким стандартам в области образования», что подразумевает инвестиции в инфраструктуру, модернизацию образовательного материала, оснащение современным цифровым оборудованием, учебными классами и лабораториями, спортивными площадками, транспортом (планируется закупить 70 автобусов для перевозки школьников), бесплатным питанием
На первом этапе в рамках проекта «Улучшение качества образования», реализуемого Министерством образования и науки и финансируемого Всемирным банком, модернизации подлежат 10 учебных заведений из 35-ти.
«При поддержке ЮНИСЕФ в 10 образцовых школах будет обеспечена доступность и оснащение вспомогательными технологиями и цифровым оборудованием STEAM, а благодаря финансовой поддержке Глобального партнёрства в области образования (Global Partnership for Education) 35 школ будут оснащены оборудованием информационных и коммуникационных технологий для обеспечения доступа к цифровому контенту по предметам STEAM».
Всего на создание этой сети образцовых школ необходимы инвестиции в размере €70 млн, из которых €14,5 млн требуются на первом этапе.
Министр образования и науки Дан Перчун сказал, как в парламенте, так и выступая на различных телеканалах, что в качестве стимула родителям, которые переведут своих детей из малокомплектных школ в «образцовые», будет выплачиваться ежемесячно, за исключением летних каникул, по 1 тыс. леев, не облагаемых налогом, на протяжении двух лет. Первые получатели этой выплаты, как говорится в финансово-экономическом обосновании законопроекта, появятся с сентября 2024 года. Максимальное количество получателей — 1000 человек (20% от общего количества учащихся из 100 малокомплектных школ, в которых учатся меньше 50 детей, перейдут в другие учебные заведения). Бюджет этих выплат, посчитанный почему-то Минобразования только на сентябрь-ноябрь (то есть на три месяца 2024 года, без декабря), составит 3 млн леев (3 мес. Х на 1000 получателей Х на 1000 леев). В 2025 году в расчёт были взяты девять месяцев (за исключением июня-августа) и 40% учащихся. Таким образом, 40% = 2000 (от общего числа 5000 учеников в 100 малокомплектных школах), и получается, что 2000 Х 1000 леев Х 9 мес. = 18 млн леев. То есть, если не считать забытый Минобразования декабрь 2024 года, то всего на выплату родителям ассигнований за перевод детей из малых школ в большие в 2024—2025 годах из бюджета нужно будет выделить 21 млн леев. И по большому счёту, стимулирующие деньги предусмотрены даже не на два полных года, как оговаривается в законе, а на полтора. На этом компенсации от государства за неудобства заканчиваются. Тому же пятикласснику или шестикласснику ещё несколько лет придётся мотаться каждый день туда-обратно в другой населённый пункт, чтобы окончить курс общеобразовательной школы.
(Вне)штатное расписание
Через несколько дней после принятия парламентом в первом чтении поправок в Кодекс об образовании мэр муниципия Кишинёв Ион Чебан написал в соцсетях, что правительство уже «справилось» с социальными ассистентами и готовит очередной удар по работникам системы образования.
«Множество работников образования будут уволены в соответствии с приказом № 1338, подписанным 1 ноября 2023 года министром образования. С 01 августа 2024 года будут сокращены сотрудники в школах по всей стране. Подписанный приказ ОБЯЗЫВАЕТ, чтобы штат в школах был скорректирован в соответствии с количеством учащихся. Больше всего это коснётся учебных заведений с числом учащихся до 200 человек. Первыми работу потеряют психологи, психопедагоги, руководители кружков, помощники директоров и многие другие сотрудники. Документ правительства ОБЯЗЫВАЕТ администрацию многих школ муниципия Кишинёв уволить десятки учителей и вспомогательного персонала. Директора школ уже обращаются к нам и спрашивают, что делать».
В этот же день Министерство образования и науки опровергло заявление столичного градоначальника о сокращении числа сотрудников в системе образования в связи с новым штатным расписанием. Как следовало из пресс-релиза, наоборот, это позволит нанять большее количество специалистов, которые необходимы школам для обеспечения доступа к образованию для всех детей.
«Штатное расписание было изменено в 2023 году впервые за 24 года с момента их составления. Перед утверждением новое штатное расписание широко обсуждалось, в том числе с директорами учебных заведений Кишинёва, и окончательный вариант отражает все конструктивные предложения, предложенные в ходе общественных дебатов. По сравнению со штатным расписанием, принятым в 1999 году, действующий документ предусматривает увеличение количества единиц, которые могут быть приняты на работу в образовательные учреждения. Было увеличено количество единиц психологов, особенно в малокомплектных школах, а также включены в штаты психопедагоги, логопеды, которых не было в предыдущем документе. Также было увеличено количество единиц на должность заместителя директора в малокомплектных школах».
В этом же сообщении также отмечается, что в ближайшее время образовательное ведомство опубликует детальный анализ штатных единиц, «потому что лживые сообщения мэра, которые вносят путаницу в систему, нельзя больше терпеть». По утверждению Минобразования, обвинения, выдвинутые мэром Кишинёва, это попытка отвлечь внимание от приостановки финансирования мэрией работы руководителей кружков и групп продлённого дня. Однако два дня спустя, 18 марта, на оперативной планёрке в мэрии, Ион Чебан вновь затронул данную тему, заметив, что приказ № 1338 Минобразования о волне сокращений им не придуман и не взят с потолка. — Многие директора школ, особенно в пригородах (да и очень многие по стране), обращаются к нам и выражают обеспокоенность тем, что, согласно данному приказу, начиная с августа 2024 года, будут увольнять людей из учреждений, где обучаются менее 200 учащихся. Они хотят сэкономить за счёт работников системы образования, которая и так находится в плачевном состоянии, — сказал И. Чебан. Замначальника муниципального управления образования, молодёжи и спорта Андрей Павалой уточнил, что этот приказ был издан задолго до составления проекта штатного расписания, чтобы не вызывать недовольства в обществе и особенно в учебных заведениях.
— Согласно этому приказу, с августа 2024 года значительная часть учебных заведений будет иметь меньшую численность персонала, чем раньше, оно будет зависеть от числа учащихся, а больше всего пострадают небольшие учреждения, — дополнил слова градоначальника А. Павалой. — Если говорить о муниципии Кишинёв, то в начале апреля у нас будут точные цифры, на сколько сократится персонал школ с августа 2024 года, учитывая, что мы находимся в периоде ожидания предварительного штатного расписания. На уровне страны ситуация будет ещё хуже, потому что директора учебных заведений будут вынуждены уволить заместителей и вспомогательный персонал, в том числе школьных психологов. Говоря о том, что ситуация в стране хуже, я имел в виду, что учебных заведений, где обучаются меньше 200 детей, очень много. В муниципии новое штатное расписание серьёзно отразится на пригородах, но и в столице есть школы, в которых обучается меньше 200 учащихся. К сожалению, директора учебных заведений вынуждены будут разорвать трудовые договора с большинством своих сотрудников.
Стимула недостаточно
Министру образования, родившемуся и окончившему школу в столице, не понять, насколько тяжело и сложно сельским детям по утрам в любую погоду ездить из одного населённого пункта в другой на учёбу. В силу своего молодого возраста он не может, да, скорей всего, и не хочет понимать, что, закрывая в сёлах школы и детские сады, власть тем самым лишает эти села будущего. Ни один нормальный человек не останется жить в населённом пункте, где нет никакой инфраструктуры. Об этом говорят и собеседники портала Noi.md.
Экс-министр образования Корнелиу Попович, комментируя для Noi.md решение Министерства образования и науки о сокращении количества учителей в маленьких школах, а также о переводе учеников из маленьких школ в крупные и даже выплате родителям ежемесячных пособий отметил, что финансовые меры хотя и могут быть стимулом, но этого совсем недостаточно, чтобы компенсировать негативные последствия закрытия небольших школ.
Корнелиу Попович отметил, что закрытие школ в сёлах существенно влияет на местную жизнь, нанося вред не только образовательной стороне вопроса, но и социальной. Бывший министр обратил внимание на проблемы, связанные с доступностью образования, ведь для некоторых учащихся закрытие школ означает необходимость преодолевать большие расстояния, чтобы добраться до нового места его учёбы, что является дополнительной трудностью для семей, особенно в менее доступных районах. Это не может не сказаться и на качестве образования.
«В некоторых случаях небольшие школы обеспечивают более персонализированную и целенаправленную среду, которая лучше соответствует потребностям учащихся, особенно тех, кто испытывает трудности с обучением или требует особого внимания. Закрытие этих школ может повлиять на качество образования для этих учащихся».
Вторая серьёзная проблема, на которую обратил внимание Корнелиу Попович, это потеря рабочих мест педагогическими кадрами. Закрытие школ означает увольнение преподавательского и вспомогательного персонала, что повлияет на соответствующие сообщества экономически и социально. Бывший министр также обратил внимание на потенциальное сопротивление и недовольство со стороны общественности и родителей, и отметил вероятность протестов и противодействия этому решению.
По пути уничтожения сёл
Экс-вице-премьер РМ, бывший депутат парламента историк Виктор Степанюк отметил важность сохранения малых учебных заведений для сельских населённых пунктов, подчеркнув, что за каждой маленькой школой обычно стоит село.
«Если мы закрываем школу, там потом будет закрыт и детский сад, и это село вымрет, поэтому это неправильный путь — это путь на уничтожение сёл. Это ничего общего не имеет с развитием страны. Я не знаю, кто такое диктует нашим властям, но, думаю, что Министерство образования должно остановиться и хорошо подумать, что они за собой оставляют. Мы это уже проходили с закрытием школ. 300 школ были закрыты только за последние 15 лет, и, к сожалению, это продолжается. Это опасный путь».
Но действующая власть, в том числе и руководство Министерства образования, не прислушивается к предостережениям, советам и призывам своих специалистов, экспертов, граждан, а чётко следует инструкциям и указаниям европейских партнёров, которые и говорят о необходимости реформирования образовательной сферы.
«В конце прошлого года Совет Европы начал переговорный процесс по присоединению Республики Молдова к Европейскому союзу. Я поздравляю власти с этим долгожданным шагом, но он означает множество реформ и много работы, которую предстоит проделать. Реформы такого рода особенно сложны в сфере образования — секторе, чрезвычайно близком к гражданам. ЕС поддерживает Министерство образования и науки и других партнёров в этом сложном процессе», — заявила глава Операционного отдела Делегации Европейского союза в Молдове Магдалена Мюллер-Ури во время презентации проекта по созданию сети образовательных школ в Республике Молдова, цитируемая unicef.md.
А страновой представитель ЮНИСЕФ в Молдове Маха Дамад, посетовав, что знания и успеваемость учащихся сельских школ ниже, чем городских учеников, выказала надежду, что «образцовые школы покажут, как можно потенциально улучшить эти показатели, приняв и адаптировав стандарты передовой практики в области обучения и преподавания».
Сеть передовых школ — это, возможно, и хорошая инициатива, да вот только всегда надо учитывать специфику страны. А так как основное население Республики Молдова — сельские жители, то и инфраструктура должна быть соответствующая на селе, чтобы люди хотели оставаться жить в родной стране. Зачем изобретать и продвигать программы «Европейское село», если эти самые сёла умирают? Для кого проводить водоснабжение, освещение, ремонтировать дороги и так далее, если закрываются школы, а люди вынуждены искать для жительства места с необходимой инфраструктурой?
На международной конференции «Управление на основе данных для эффективной государственной политики», прошедшей в Кишинёве 25 марта 2024 года, дискуссии начались с печальной статистики: за последние пять лет из Молдовы уехали навсегда около 250 тыс. молдаван. А как действующая власть, поставившая себе цель вернуть домой эмигрировавших молдаван, намерена это сделать, если в сёлах закрываются школы? Кишинёв всех не вместит, а после комфортных условий проживания за границей вряд ли кто-то захочет вернуться в родное, так называемое «европейское село», в котором не будет даже школы.
Рулим с верой в будущее или без?
По мнению бывшего муниципального советника, бизнесмена Василия Киртоки невозможно эффективно руководить чем-то (школа, предприятие, населенный пункт, министерство, государство…), если не веришь в хорошее будущее и перспективу того, чем руководишь.
По его мнению, "государственный деятель-патриот, который делает все необходимое для развития своей страны обязательно должен мечтать о наступлении лучших времен для своей страны: о быстром развитии экономики и финансовой системы; о росте ВВП и бюджетных доходов; о развитии транспортной и социальной инфраструктуры; о развитии системы образования; о возврате в страну 1,0−1,5 миллионов мигрантов-молдаван
Люди, управляющие государством должны не только верить в светлое будущее, но и все делать для его наступления, сохраняя, в том числе, для будущего сельскую инфраструктуру, важнейшей частью которой является школа — центр не только образования, но и культуры в селе. В какое будущее верят люди, которые сокращают школы, а вместе с ними населенные пункты, многие из которых основаны, еще, при Штефане чел Маре? Экономя, при этом, сущие копейки.
Я призываю лидеров страны, среди которых много молодых людей, задуматься об этом".
Источник: noi.md.