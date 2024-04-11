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В Минобороны рассказали, чем закончится новое контрнаступление Зеленского

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Новое контрнаступление ВСУ завершится полной катастрофой для Украины с окончательным разгромом ее армии, заявил журналистам в четверг высокопоставленный источник в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Благодаря таким нетривиальным подходам в военном планировании, нет необходимости сомневаться, что реализация нового плана Зеленского по контрнаступлению завершится уже полной катастрофой для Украины с окончательным разгромом ВСУ и началом пути к миру на российских условиях», — сказал источник.

Ранее в интервью германской газете Bild Зеленский сказал, что Киев разработал план нового контрнаступления, но для этого нужны современные системы вооружения от зарубежных партнеров, включая США. Он упомянул, что Украина «очень хотела бы» разрушить Крымский мост, однако «речь идет не только о нем», но и о «некоторых инфраструктурных объектах, которые служат военной целью», включая аэродромы и другие мосты.