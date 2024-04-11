В Минобороны рассказали, чем закончится новое контрнаступление Зеленского

«Благодаря таким нетривиальным подходам в военном планировании, нет необходимости сомневаться, что реализация нового плана Зеленского по контрнаступлению завершится уже полной катастрофой для Украины с окончательным разгромом ВСУ и началом пути к миру на российских условиях», — сказал источник.
Ранее в интервью германской газете Bild Зеленский сказал, что Киев разработал план нового контрнаступления, но для этого нужны современные системы вооружения от зарубежных партнеров, включая США. Он упомянул, что Украина «очень хотела бы» разрушить Крымский мост, однако «речь идет не только о нем», но и о «некоторых инфраструктурных объектах, которые служат военной целью», включая аэродромы и другие мосты.