В Минобороны рассказали, чем закончится новое контрнаступление Зеленского

Ранее в интервью германской газете Bild Зеленский сказал, что Киев разработал план нового контрнаступления, но для этого нужны современные системы вооружения от зарубежных партнеров, включая США. Он упомянул, что Украина «очень хотела бы» разрушить Крымский мост, однако «речь идет не только о нем», но и о «некоторых инфраструктурных объектах, которые служат военной целью», включая аэродромы и другие мосты.