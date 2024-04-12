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Bloomberg: у США нет «плана Б» по оказанию помощи Украине

Администрация президента США Джо Байдена все сильнее разочаровывается как в своих европейских союзниках, так и в республиканском большинстве в Конгрессе из-за промедления в помощи Украине. В Белом доме считают, что странам Европы необходимо как можно быстрее начать использовать замороженные российские активы для помощи Киеву, а Конгрессу — принять пакет помощи на $60 млрд. Об этом сообщают близкие к администрации господина Байдена источники агентства Bloomberg.

Источник: AP 2023

Один из неназванных собеседников агентства заявил, что у американского правительства нет «плана Б», кроме пакета помощи, выделение которого оттягивает Конгресс. Неназванный представитель Совета национальной безопасности США также заявил агентству, что Конгресс должен принять меры для одобрения пакета помощи.

Конгресс США не может согласовать новый пакет помощи Украине с осени 2023 года. Выделению средств препятствуют республиканцы, которые сейчас составляют большинство в Палате представителей. Спикер палаты Майк Джонсон продвигает идею передачи средств Киеву в кредит. 7 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласен на такой вариант.

Другой источник Bloomberg в администрации господина Байдена сказал, что страны Европы должны предоставить Украине больше систем ПВО Patriot из собственных запасов. Больше всего, утверждает собеседник агентства, США беспокоит, сможет ли Украина продолжать защищать свое воздушное пространство.

ЗРК Patriot — мобильный зенитный ракетный комплекс и система противоракетной обороны. Первые поставки ЗРК Украина получила весной 2023 года от Германии и США. В начале апреля МИД ФРГ сообщил, что у страны почти исчерпан запас Patriot.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».