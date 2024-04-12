Bloomberg: у США нет «плана Б» по оказанию помощи Украине

Администрация президента США Джо Байдена все сильнее разочаровывается как в своих европейских союзниках, так и в республиканском большинстве в Конгрессе из-за промедления в помощи Украине. В Белом доме считают, что странам Европы необходимо как можно быстрее начать использовать замороженные российские активы для помощи Киеву, а Конгрессу — принять пакет помощи на $60 млрд. Об этом сообщают близкие к администрации господина Байдена источники агентства Bloomberg.