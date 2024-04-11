Запасники и кадровые военные белорусской армии прошли боевое слаживание

Ранее сообщалось, что в марте в Вооруженных силах Беларуси началась проверка боевой готовности соединений и воинских частей. Кроме 19-й отдельной гвардейской бригады задействованы и другие. Например, на 174-м учебном полигоне ВВС и войск ПВО прошло тактическое учение 120-й зенитной ракетной бригады.