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Запасники и кадровые военные белорусской армии прошли боевое слаживание

Одна из важных частей проверки боевой готовности Вооруженных сил Беларуси подходит к завершающему этапу.

Источник: Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

МИНСК, 11 апр — Sputnik. На полигоне «Осиповичский» завершаются тактические учения с 19-й отдельной гвардейской механизированной бригадой, сообщил командующий войсками Северо-Западного оперативного командования генерал-майор Александра Науменко.

«Мужчины (из запаса — Sputnik) были призваны в Вооруженные Силы, прошли подготовку, боевое слаживание, обучились и восстановили свои навыки по воинской специальности», — цитирует генерала Минобороны.

По словам Науменко, после завершения учений личный состав вернется в пункты постоянной дислокации, обслужит вооружение, военную и специальную технику. На упомянутом полигоне кадровые военные и мобилизованные из запаса отработали отражения наступления условного противника.

Также сценарий учений включал в себя уничтожение незаконных вооруженных формирований, диверсионно-разведывательных групп. Отработана огневая поддержка обороняющихся войск и другое.

Ранее сообщалось, что в марте в Вооруженных силах Беларуси началась проверка боевой готовности соединений и воинских частей. Кроме 19-й отдельной гвардейской бригады задействованы и другие. Например, на 174-м учебном полигоне ВВС и войск ПВО прошло тактическое учение 120-й зенитной ракетной бригады.

Были задействованы зенитный ракетные комплексы «Бук», а также спаренные зенитные установки ЗУ-23−2 и переносные зенитные ракетные комплексы «Игла».