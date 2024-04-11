CNN узнал о плане Трампа привязать защиту членов НАТО к тратам на оборону

Речь идет о том, что государства — члены альянса, затраты которых на оборону не достигают 2% от ВВП, попадут во «второй эшелон» НАТО и на них не будет распространяться Пятая статья договора блока о том, что в случае вооруженного нападения союзники по альянсу придут на помощь подвергшейся атаке стране.