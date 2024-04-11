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Экономика и безопасность. Путин заявил об успешном развитии отношений между Россией и Беларусью

На переговорах в Кремле поднимались и вопросы безопасности, в том числе на западных границах Беларуси.
Источник: Пресс-служба Президента России

11 апреля, Москва /Корр. БЕЛТА/. Глава российского государства Владимир Путин заявил об успешном развитии отношений между Россией и Беларусью, передает корреспондент БЕЛТА.
«Нам есть о чем поговорить. Я имею в виду наши экономические отношения. Они развиваются, и развиваются успешно. Продемонстрировали в прошлом году хорошие темпы роста экономики, и сейчас все на подъеме, — сказал российский лидер. — Диверсификация развивается, кооперация растет, взаимная дополняемость. Все, в общем, на подъеме. И этому очень рады».

На переговорах в Кремле поднимались и вопросы безопасности, в том числе на западных границах Беларуси. -0-
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