Лукашенко: сегодня есть все для переговоров о мире на Украине

«Эти удары (со стороны Украины. — Прим. БЕЛТА) по чувствительным точкам в России — ну так и ответ соответствующий. Поэтому, опять же, я думаю, что на Украине обезумевших много людей, но не все. Я думаю, они это услышали и увидели: тут будет соответствующий какой-то отскок у них в этом плане. А в принципе, они просто провоцируют Россию на нанесение таких ударов», — сказал Александр Лукашенко.