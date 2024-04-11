Лукашенко: сегодня есть все для переговоров о мире на Украине

«Я абсолютно поддерживаю позицию нынешнего российского руководства и вашу позицию по мирному процессу в этом конфликте. Абсолютно поддерживаю: сегодня есть все для того, чтобы сесть и договариваться, — убежден Александр Лукашенко. — Не хотят — ясно, почему не хотят. Если за океаном захотят разговаривать о мире, то и в Украине этот голос услышат».
Поэтому украинцы, особенно население, должны знать, что сие от нас не зависит. Мяч, грубо говоря, на стороне", — добавил Президент.
Глава государства напомнил, как начинались мирные переговоры: три раунда прошли в Беларуси, а четвертый — в Стамбуле. Обе страны пришли к определенным договоренностям, составили проект итогового документа, но переговоры были сорваны.
«Приехали, одернули: давай, воюй до последнего украинца!» — рассказал Александр Лукашенко. «Надо просто по-человечески себя вести. Достать тот документ, который вы когда-то мне показали и передали, положить на стол и двигаться по нему. Это разумная позиция. Там приемлемая позиция и для Украины. Они же согласились», — отметил Президент Беларуси.
«Конечно», — подтвердил Владимир Путин.
«Поэтому в данном случае абсолютно поддерживаю мирный процесс, от которого Россия никогда не отказывалась и сегодня в том числе. Если мы какую-то роль в этом можем сыграть, вы знаете наши возможности. Мы всегда будем рядом и будем действовать в одном ключе с вами», — заверил белорусский лидер.
Александр Лукашенко отметил, что в свое время некоторые в России даже упрекали Владимира Путина в том, что не наносятся удары по болевым точкам в Украине, в частности по системе энергетики.
«Вы тогда сказали (может, не по-военному): “Слушайте, людей жалко. В детских садиках, школах. Если энергетика в Украине рухнет — пострадают дети, люди”.
Глава белорусского государства также высказал предостережение в адрес украинской стороны.
«Эти удары (со стороны Украины. — Прим. БЕЛТА) по чувствительным точкам в России — ну так и ответ соответствующий. Поэтому, опять же, я думаю, что на Украине обезумевших много людей, но не все. Я думаю, они это услышали и увидели: тут будет соответствующий какой-то отскок у них в этом плане. А в принципе, они просто провоцируют Россию на нанесение таких ударов», — сказал Александр Лукашенко.
Он заявил, что не может в этом плане оправдать Украину.
«Ни в коем случае. Не надо это делать и эскалацию эту усиливать. Потому что лето проходит быстро. Зима (наступит. — Прим. БЕЛТА). А это — опасное дело».
«Думаю, Владимир Владимирович, такой момент, что ваши эти инициативы на мирное урегулирование конфликта найдут отклик в Украине. У военных найдут, как ни странно. Тут я готов с вами вместе встать плечом к плечу и работать в этом направлении», — подчеркнул белорусский лидер.
Как сообщалось, во время переговоров Владимир Путин заявил, что Россия готова к конструктивным переговорам, но никакого навязывания позиций, не основанных на реалиях, быть не может.