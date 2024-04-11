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Идеи Путина по мирной инициативе найдут отклик у ВСУ, уверен Лукашенко

Лукашенко: идеи Путина по мирной инициативе найдут отклик у украинских военных.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что идеи российского президента Владимира Путина по мирному урегулированию конфликта на Украине найдут отклик у украинских военных.

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«Меня чутье никогда не обманывало. Думаю, что ваши инициативы на мирное урегулирование конфликта найдут отклик в Украине. У военных найдут, как ни странно», — сказал Лукашенко на встрече с российским коллегой.

Белорусский президент заверил Путина, что «готов стать плечом к плечу и работать в этом направлении».