Идеи Путина по мирной инициативе найдут отклик у ВСУ, уверен Лукашенко

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что идеи российского президента Владимира Путина по мирному урегулированию конфликта на Украине найдут отклик у украинских военных.
«Меня чутье никогда не обманывало. Думаю, что ваши инициативы на мирное урегулирование конфликта найдут отклик в Украине. У военных найдут, как ни странно», — сказал Лукашенко на встрече с российским коллегой.
Белорусский президент заверил Путина, что «готов стать плечом к плечу и работать в этом направлении».