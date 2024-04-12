Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин согласился с идеей Лукашенко вернуться к проекту стамбульского договора

Президент России Владимир Путин выразил согласие с белорусским лидером Александром Лукашенко, предложившим вернуться к проекту стамбульского договора с Украиной. Главы государств встретились 11 апреля в Москве.

Источник: РИА "Новости"

Как заявил президент Белоруссии, необходимо «достать тот документ», который был предложен в качестве варианта разрешения конфликта, «положить на стол и двигаться по нему».

«Мы никогда не отказывались от мирного разрешения споров. Более того, мы были склонны именно к этому», — указал Путин.

Путин также напомнил, что всё началось с государственного переворота на Украине в 2014 году.

Накануне, 10 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обсудить «мирный план» с Россией при условии его утверждения на предстоящей конференции в Швейцарии. Он уточнил, что данный документ будет передан Москве через посредников. При этом, по словам украинского лидера, на саммите в Швейцарии Россия «не нужна».

В тот день глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, рассуждая о возможном участии РФ, заявил, что на первой мирной конференции без ее участия возможно договориться, когда и как привлечь Москву к процессу урегулирования конфликта. По словам главы внешнеполитического ведомства Швейцарии, необязательно, чтобы представители российской стороны были на конференции в первый день. Он также сообщил, что Белоруссия вряд ли будет участвовать в саммите.

На следующий день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что переговоры по конфликту на Украине без участия РФ бессмысленны. Он отметил, что при условии, что Киев запретил любые переговоры с Москвой, в России не видят перспектив обсуждения этой темы. Песков добавил, что РФ открыта к взаимодействию по этому вопросу.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Стамбуле. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года украинский президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Путин Владимир
Лукашенко Александр