Путин согласился с идеей Лукашенко вернуться к проекту стамбульского договора

Как заявил президент Белоруссии, необходимо «достать тот документ», который был предложен в качестве варианта разрешения конфликта, «положить на стол и двигаться по нему».
«Мы никогда не отказывались от мирного разрешения споров. Более того, мы были склонны именно к этому», — указал Путин.
Путин также напомнил, что всё началось с государственного переворота на Украине в 2014 году.
Накануне, 10 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обсудить «мирный план» с Россией при условии его утверждения на предстоящей конференции в Швейцарии. Он уточнил, что данный документ будет передан Москве через посредников. При этом, по словам украинского лидера, на саммите в Швейцарии Россия «не нужна».
В тот день глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, рассуждая о возможном участии РФ, заявил, что на первой мирной конференции без ее участия возможно договориться, когда и как привлечь Москву к процессу урегулирования конфликта. По словам главы внешнеполитического ведомства Швейцарии, необязательно, чтобы представители российской стороны были на конференции в первый день. Он также сообщил, что Белоруссия вряд ли будет участвовать в саммите.
На следующий день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что переговоры по конфликту на Украине без участия РФ бессмысленны. Он отметил, что при условии, что Киев запретил любые переговоры с Москвой, в России не видят перспектив обсуждения этой темы. Песков добавил, что РФ открыта к взаимодействию по этому вопросу.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.