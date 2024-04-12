Путин согласился с идеей Лукашенко вернуться к проекту стамбульского договора

В тот день глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, рассуждая о возможном участии РФ, заявил, что на первой мирной конференции без ее участия возможно договориться, когда и как привлечь Москву к процессу урегулирования конфликта. По словам главы внешнеполитического ведомства Швейцарии, необязательно, чтобы представители российской стороны были на конференции в первый день. Он также сообщил, что Белоруссия вряд ли будет участвовать в саммите.