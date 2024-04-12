МИД РФ пообещал Финляндии контрмеры в случае создания для России ядерной угрозы

«Одного только вступления в НАТО Хельсинки, по-видимому, показалось мало: теперь там рассуждают и о возможности присоединения к практической деятельности стран блока по созданию угроз для России с задействованием ядерного оружия, — отметил дипломат. — Возникает вопрос: к чему в реальности ведут действия Хельсинки по якобы укреплению собственной безопасности? Вряд ли она повысится в результате появления на картах российского Генштаба пометок, которые означают внесение объектов на территории Финляндии в список легитимных целей для поражения в случае прямого военного столкновения нашей страны с НАТО. Похоже, это тот самый случай, когда можно сделать заключение: “за что боролись, на то и напоролись”».