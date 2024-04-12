МИД РФ пообещал Финляндии контрмеры в случае создания для России ядерной угрозы

В частности, так дипломат прокомментировал заявления финских властей о том, что они могут разрешить транзит ядерного оружия НАТО по территории страны. «Подобные намерения можно оценить с помощью библейской формулы — “не ведают, что творят”, — сказал он. — Если таков выбор финских властей, то им следует быть готовыми и к последствиям данного выбора. Безотносительно того, ведают ли власти Финляндии, что они творят, им предстоит в полной мере столкнуться с российскими военно-техническими контрмерами».
«Приведенное выше библейское высказывание традиционно является синонимом милосердия и всепрощения. Однако во взаимоотношениях со странами НАТО такой подход, видимо, уже не работает: нашу сдержанность и долготерпение там, как правило, принимали за слабость и пытались эксплуатировать», — добавил Ермаков.
По его словам, у Москвы до последнего времени не было никаких серьезных вопросов к Хельсинки в сфере безопасности. «Любому здравомыслящему наблюдателю очевидно, что до вступления Финляндии в НАТО — сколь стремительного, столь же и бездумного — этой стране абсолютно ничего не угрожало с российского направления», — подчеркнул директор департамента МИД РФ. Однако теперь руководство Финляндии в одночасье решило отбросить «то, что гарантировало спокойствие и стабильность их страны, а именно — военный нейтралитет», и оказалось втянуто в общую антироссийскую политику НАТО.
«Одного только вступления в НАТО Хельсинки, по-видимому, показалось мало: теперь там рассуждают и о возможности присоединения к практической деятельности стран блока по созданию угроз для России с задействованием ядерного оружия, — отметил дипломат. — Возникает вопрос: к чему в реальности ведут действия Хельсинки по якобы укреплению собственной безопасности? Вряд ли она повысится в результате появления на картах российского Генштаба пометок, которые означают внесение объектов на территории Финляндии в список легитимных целей для поражения в случае прямого военного столкновения нашей страны с НАТО. Похоже, это тот самый случай, когда можно сделать заключение: “за что боролись, на то и напоролись”».
Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что может разрешить транзит ядерного оружия после того, как страна присоединилась к Североатлантическому альянсу. В настоящее время ввоз ядерного оружия в Финляндию запрещен.