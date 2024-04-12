Посол США анонсировала передачу Украине $138 млн для модернизации ПВО

«Сегодня мы подписали соглашение о выделении Украине $138 млн на модернизацию критически важных систем противовоздушной обороны», — написала она в соцсети X (бывш. Twitter).
Бринк также отметила, что это финансирование поможет сохранить работоспособность ПВО в условиях постоянных атак на украинскую энергосистему. Кроме того, американский посол напомнила, что в ночь на 11 апреля на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога. Бринк добавила, что именно на данный момент Киеву «необходимы дополнительные средства ПВО» и помощь со стороны Соединенных Штатов.
Ранее, 10 апреля, бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy написал, что Украина больше не располагает стоящими средствами ПВО, что приводит к почти полной незащищенности критически важной инфраструктуры страны. Он отметил, что в подобная ситуация приводит к доминированию России в украинском воздушном пространстве.
9 апреля глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба попросил у него семь систем Patriot. Боррель отметил, что у западных стран есть около 100 батарей Patriot, и пожаловался, что они не могут выделить семь из них Украине.
До этого, 4 апреля, Кулеба в день 75-летия НАТО также попросил у альянса зенитно-ракетные комплексы Patriot. Он подчеркнул, что это единственная система ПВО, эффективная против баллистических ракет Вооруженных сил России. Тогда же глава офиса президента Украины Андрей Ермак обратил внимание, что Киеву нужны не только сами Patriot, но и снаряды к ним.
Позднее, 8 апреля, британский аналитик Александр Меркурис отметил, что авиация Вооруженных сил (ВС) России полностью контролирует небо над Украиной.
6 апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что у российских войск есть преимущество в авиации, ракетах и артиллерийских снарядах. По его словам, положение украинской армии стало особенно сложным на артемовском, авдеевском и новопавловском направлениях.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.