Посол США анонсировала передачу Украине $138 млн для модернизации ПВО

До этого, 4 апреля, Кулеба в день 75-летия НАТО также попросил у альянса зенитно-ракетные комплексы Patriot. Он подчеркнул, что это единственная система ПВО, эффективная против баллистических ракет Вооруженных сил России. Тогда же глава офиса президента Украины Андрей Ермак обратил внимание, что Киеву нужны не только сами Patriot, но и снаряды к ним.