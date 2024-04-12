WSJ: Иран может ответить Израилю в течение 24−48 часов

НЬЮ-ЙОРК, 12 апреля. /ТАСС/. Иран в связи с ударом израильских военных по консульскому отделу его посольства в Дамаске может ответить Израилю в течение 24−48 часов. С таким утверждением выступила в четверг газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник.