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WSJ: Иран может ответить Израилю в течение 24−48 часов

НЬЮ-ЙОРК, 12 апреля. /ТАСС/. Иран в связи с ударом израильских военных по консульскому отделу его посольства в Дамаске может ответить Израилю в течение 24−48 часов. С таким утверждением выступила в четверг газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник.

Источник: AP 2023

Согласно его сведениям, Израиль готовится к прямой атаке с севера или юга со стороны Ирана. При этом, отмечает издание, окончательное решение Тегеран еще не принял.

Ранее портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил коллеге из ФРГ Анналене Бербок, что Тегеран ответит на обстрел, но ответные меры будут ограничены, чтобы не спровоцировать эскалацию ситуации.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, в свою очередь, заявила на регулярном брифинге, что Соединенные Штаты предостерегли Иран от дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке.