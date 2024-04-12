Четверо жителей Тайшетского района отправились по контракту в зону СВО

Утром 11 апреля жители Тайшетского района проводили четырех земляков, которые решили добровольцами отправиться в зону СВО. Об этом сообщают в районной администрации.
— Мы гордимся своими земляками и желаем им скорейшего возвращения домой живыми и здоровыми, — говорят в администрации.
Для добровольцев провели торжественную церемонию, в которой принял участие юнармейцы, иерей, а также родные и близкие мужчин. Военнослужащим торжественно вручили рюкзаки со всем необходимым на первое время.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что депутаты Законодательного собрания Иркутской области будут проводить муниципальную неделю в округах.