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Четверо жителей Тайшетского района отправились по контракту в зону СВО

Мужчин проводили родные и близкие.

Источник: Комсомольская правда

Утром 11 апреля жители Тайшетского района проводили четырех земляков, которые решили добровольцами отправиться в зону СВО. Об этом сообщают в районной администрации.

— Мы гордимся своими земляками и желаем им скорейшего возвращения домой живыми и здоровыми, — говорят в администрации.

Для добровольцев провели торжественную церемонию, в которой принял участие юнармейцы, иерей, а также родные и близкие мужчин. Военнослужащим торжественно вручили рюкзаки со всем необходимым на первое время.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что депутаты Законодательного собрания Иркутской области будут проводить муниципальную неделю в округах.