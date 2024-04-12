Президент Чехии анонсировал соглашение по безопасности с Украиной

По его словам, поддержка Украине будет выражаться, в частности, в нематериальной помощи: технологической, разведывательной или информационной.
«Наша цель — укрепить устойчивость, обороноспособность, мобильность во всем украинском регионе», — приводит слова чешского президента телеканал ČT24..
Павел заверил Зеленского о приверженности идеи интеграции Украины в западные политические структуры: «то есть не только путем поставок боеприпасов в сотрудничестве с зарубежными партнерами, но и путем планирования послевоенного восстановления и поддержки страны на пути к Евросоюзу и НАТО».
«Чтобы остановить победоносное контрнаступление российской армии, Украине нужны боеприпасы, это второстепенно, откуда они берутся. Им нужны любые средства противовоздушной обороны», — подчеркнул он.
Ранее, 11 апреля, президент Украины Зеленский подписал с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом двустороннее соглашение о безопасности.
До этого, Украина подписала соглашения о гарантиях безопасности с девятью государствами — Германией, Канадой, Великобританией Францией, Данией, Испанией, Италией, Нидерландами, Финляндией.
29 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что соглашения по безопасности Украины и стран Запада ничего не меняют по существу, только подтверждают военную и финансовую помощь.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.