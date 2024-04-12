Президент Чехии анонсировал соглашение по безопасности с Украиной

Павел заверил Зеленского о приверженности идеи интеграции Украины в западные политические структуры: «то есть не только путем поставок боеприпасов в сотрудничестве с зарубежными партнерами, но и путем планирования послевоенного восстановления и поддержки страны на пути к Евросоюзу и НАТО».