Константинов: Крым получил колоссальный ущерб за время нахождения в Украине

По его словам, специалисты не только подсчитают и приведут все данные по ущербу, но и предъявят их Киеву. Речь идет, в том числе, об упущенной прибыли.
«Мы движемся в этом направлении, проводим последовательную, скрупулезную работу», — указал Константинов.
Он добавил, что на данный момент группа изучает, сколько ущерба было нанесено полуострову во время энергетической блокады. Потом работа будет проводиться в сфере продовольствия и экономики.
Ранее aif.ru вспоминал, как Украина мстила «мятежному» Крыму. Всего за несколько лет на полуострове было введено пять блокад.