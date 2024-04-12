«Единая Россия» поддержала Максима Кудрявцева при выборах мэра Новосибирска

Генсовет «Единой России» поддержал вице-губернатора Максима Кудрявцева в качестве кандидата на пост мэра Новосибирска. Об этом сообщили в региональном отделении партии.
Такое решение генсовет новосибирского отделения «Единой России» принял 11 апреля. Мэра Новосибирска планируется выбрать 16 апреля по итогам сессии горсовета.
На эту должность претендуют два кандидата, ранее прошедших отбор — Максим Кудрявцев и депутат горсовета от партии «Зеленые» Игорь Украинцев. Претенденты представят свои программы по развитию города, после чего посредством тайного голосования будет выбран новый глава города.
Вячеслав Зубарев