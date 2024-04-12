«Единая Россия» поддержала Максима Кудрявцева при выборах мэра Новосибирска

На эту должность претендуют два кандидата, ранее прошедших отбор — Максим Кудрявцев и депутат горсовета от партии «Зеленые» Игорь Украинцев. Претенденты представят свои программы по развитию города, после чего посредством тайного голосования будет выбран новый глава города.