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Бастрыкин ждет доклад об уголовном деле на чиновников Копейска

Его завели накануне — после обрушения конструкции крыши аварийного дома, но в котором до сих пор проживают семьи с детьми.

Источник: РИА "Новости"

Председатель Следственного комитета РФ поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела после обрушения перекрытий аварийного дома в Копейске (Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Ранее сообщалось, что 10 апреля в квартире одного из домов по улице Новосибирская произошло обрушение конструкции крыши. Здание было признано аварийным в 2021 году, но в нем проживали семьи с детьми.

Следствие считает, что сотрудники администрации Копейского городского округа «ненадлежащим образом отнеслись к своим должностным обязанностям по своевременному расселению жильцов дома, признанного аварийным и не пригодным к дальнейшей эксплуатации».

Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 Уголовного кодекса РФ (халатность).

«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе расследования уголовного дела», — говорится в комментарии ведомства.

Также в нем уточняется, что обрушилось одно из перекрытий жилого аварийного дома, срок расселения которого определен на 2032 год. В здании опасно проживать, поскольку может произойти обвал крыши.

Отметим, в момент обрушения жильцов в комнате не было. «Обрушение потолка произошло из-за обветшания конструкции, на балке обнаружена гниль», — прокомментировали, в свою очередь, в администрации Копейска.

Там добавили, что направлено обращение в адрес министерства строительства Челябинской области с просьбой «оказать содействие в выделении дополнительного финансирования на расселение данного дома».

Всем жильцам сообщили о возможности переехать в маневренный фонд.

СК