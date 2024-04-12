Бастрыкин ждет доклад об уголовном деле на чиновников Копейска

Председатель Следственного комитета РФ поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела после обрушения перекрытий аварийного дома в Копейске (Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Ранее сообщалось, что 10 апреля в квартире одного из домов по улице Новосибирская произошло обрушение конструкции крыши. Здание было признано аварийным в 2021 году, но в нем проживали семьи с детьми.
Следствие считает, что сотрудники администрации Копейского городского округа «ненадлежащим образом отнеслись к своим должностным обязанностям по своевременному расселению жильцов дома, признанного аварийным и не пригодным к дальнейшей эксплуатации».
Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 Уголовного кодекса РФ (халатность).
«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе расследования уголовного дела», — говорится в комментарии ведомства.
Также в нем уточняется, что обрушилось одно из перекрытий жилого аварийного дома, срок расселения которого определен на 2032 год. В здании опасно проживать, поскольку может произойти обвал крыши.
Отметим, в момент обрушения жильцов в комнате не было. «Обрушение потолка произошло из-за обветшания конструкции, на балке обнаружена гниль», — прокомментировали, в свою очередь, в администрации Копейска.
Там добавили, что направлено обращение в адрес министерства строительства Челябинской области с просьбой «оказать содействие в выделении дополнительного финансирования на расселение данного дома».
Всем жильцам сообщили о возможности переехать в маневренный фонд.