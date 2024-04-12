Михаил Дегтярев: «От экономики спроса переходим к экономике предложения»

— Это опять же нужно решать с точки зрения использования концессионных механизмов, потому что для государства такие суммы могут оказаться неподъемными. Со стороны материковой части подходы к предполагаемому месту входа в тоннель идут по территории Хабаровского края. Это ветка от станции Селихино через нефтяной порт Де-Кастри на мыс Лазарева, оттуда уже на Сахалин. Нам проект интересен именно с этой стороны, потому что ни Де-Кастри, ни Лазарев, ни Николаевск-на-Амуре, который чуть севернее, не имеют железнодорожного сообщения. Поэтому мы связываем с этим проектом развитие всего нижнего Амура.