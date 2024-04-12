Михаил Дегтярев: «От экономики спроса переходим к экономике предложения»

Тема модернизации железнодорожной инфраструктуры и строительства второй ветки Байкало-Амурской магистрали неоднократно звучала в публичных заявлениях губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Ее обсуждали на различных уровнях, включая федеральный. Правительство региона держит эти вопросы в фокусе своего внимания, ведь от принятых по ним решений зависят темпы развития краевой экономики. Почему это так важно для жителей региона, Михаил Дегтярев рассказал в интервью телеканалу «Россия 24». Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
ПО БАМУ ПУСТИМ ПОЕЗДА
— Президент России Владимир Путин поставил нам задачи, и мы их выполняем. Главная цель — в этом году провезти по железным дорогам Восточного полигона 180 миллионов тонн. А к 2030-му — перемещать по БАМу 210 миллионов тонн в год. Сейчас строители работают на 16 участках второго пути, монтируют 20 разъездов, возводят искусственные сооружения. Это накладывает большую нагрузку на рынок труда в регионе. На стройках работают десятки тысяч вахтовиков из Хабаровского края, Сибири, Центральной России, из-за рубежа. Поэтому и безработица у нас на историческом минимуме, чуть больше ноля процентов, — поделился губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
По словам главы региона, помимо масштабных инвестиций, край получает и другую выгоду от крупных инфраструктурных проектов: налоговые поступления. Например, в феврале этого года компания «Бамстроймеханизация», ведущая работы на втором пути БАМа, встала на налоговый учет в Хабаровске. Это позволило получить дополнительные доходы в бюджет.
НОВОМУ ПОРТУ — НОВАЯ ДОРОГА
Помимо бамовской стройки, в Тугуро-Чумиканском районе ведется масштабное строительство частной Тихоокеанской железной дороги. Она свяжет Эльгинское угольное месторождение в Якутии с новым портом Эльга на побережье Охотского моря. Проекту дали старт в 2021 году, а уже сейчас готовы 350 километров путей из необходимых пятисот. Предполагается, что порт будет рассчитан на перегрузку 50 миллионов тонн груза в год.
— Когда я докладывал об этом проекте президенту, я отметил его двойной эффект. Сегодня уголь из месторождения везут по БАМу и Транссибу, а со строительством новой ветки весь объем угля пойдет сразу в порт. Следовательно, мы не только обеспечим доставку угля к морю, но и разгрузим магистрали, освободим мощности для других грузопотоков.
РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Два других крупных проекта — строительство тоннелей для сокращения времени прохождения поездов. Для этого ОАО «РЖД» заключила с компанией «Бамтоннельстрой-Мост» соглашение о пробивке нового Дуссе-Алиньского тоннеля. В марте рабочие провели его сбойку, на которой присутствовал губернатор края.
— Я общался с этим трудовым коллективом: потрясающие люди. Работают в тяжелейших условиях. Буро-взрывным методом пробили в скале более 1,8 тысяч метров. Для края это бесценно. Старый Дуссе-Алиньский тоннель, который начали строить еще при Сталине, а закончили в 1982 году, может пропускать 16 пар поездов. Пропускная способность нового — 25 пар. Мы планируем запустить тоннель в конце этого года или начале следующего, тогда же поставим старый тоннель на ремонт. А когда они заработают одновременно, грузопоток увеличится в разы.
Помимо этого, «Бамтоннельстрой-Мост» подписал с «РЖД» другое соглашение. Оно предусматривает возведение второго Кузнецовского тоннеля на Сихоте-Алиньском хребте рядом с Татарским проливом и второго моста через Амур в районе Комсомольска-на-Амуре. Строительство будет вестись за счет подрядчика. Проектные работы начнут уже в этом году.
— Это те самые частные инвестиции в инфраструктуру региона. Компании строят за свои деньги, государство постепенно рассчитывается. Механизмы разные: концессия, отсрочка платежа. Когда строительство завершат, порты Ванино и Совгавань смогут отгружать не 40, как сегодня, а все 120 миллионов тонн в год. Инфраструктура портов тоже развивается, чтобы синхронизироваться с железными дорогами. Крупные проекты ведут компании «ВаниноТрансУголь» и «ДальТрансУголь», они планируют увеличить объемы отгрузки в два раза. Этот узел — дверь в Азию.
КОМФОРТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Однако совершенствование транспортной инфраструктуры позитивно отражается не только на грузопотоке, но и на жизни людей в глубинке. В 2021 году правительство края заключило соглашение о социально-экономическом партнерстве с ОАО «РЖД», и теперь все поселки БАМовской ветки находятся в фокусе внимания.
— Мы вместе ремонтируем школы, строим детские сады, модернизируем коммунальную инфраструктуру. Только за последние три года в десяти поселках БАМа мы заменили старые котельные на новые автоматические.
Объемы пассажирских перевозок также растут. На хабаровском участке БАМа в прошлом году услугами железнодорожного транспорта воспользовались 860 тысяч человек. Это на 15% больше, чем в 2022-м. На пригородных маршрутах благодаря субсидии из бюджета края объем перевозок вырос на 10% до 700 тысяч человек.
— В этом году на маршруты поставят 30 новых вагонов. На вокзалах создают автоматические камеры хранения для удобства пассажиров. У нас есть соглашение с РЖД о запуске скоростного сообщения Хабаровска с Комсомольском-на-Амуре после завершения работ по электрификации ветки от Волочаевки до города Юности.
ПЕРСПЕКТИВА БЛИЖАЙШЕГО БУДУЩЕГО
Много идет разговоров о том, чтобы соединить материк с островом Сахалин подводным тоннелем. Губернатор Хабаровского края считает, что регион только выиграет от реализации этого смелого проекта.
— Это опять же нужно решать с точки зрения использования концессионных механизмов, потому что для государства такие суммы могут оказаться неподъемными. Со стороны материковой части подходы к предполагаемому месту входа в тоннель идут по территории Хабаровского края. Это ветка от станции Селихино через нефтяной порт Де-Кастри на мыс Лазарева, оттуда уже на Сахалин. Нам проект интересен именно с этой стороны, потому что ни Де-Кастри, ни Лазарев, ни Николаевск-на-Амуре, который чуть севернее, не имеют железнодорожного сообщения. Поэтому мы связываем с этим проектом развитие всего нижнего Амура.
Михаил Дегтярев уверен: все поставленные главой государства задачи будут выполнены, и только в контексте выгоды для населения Хабаровского края.
— Президент задал нам в прошлом году курс — переходить к экономике не спроса, а предложения. Этим курсом мы и следуем, — сказал губернатор.