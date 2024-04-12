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ОАК передала военным первую партию истребителей Су-35С

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация изготовила и передала Минобороны РФ первую в этом году партию новых многофункциональных истребителей Су-35С, сообщили в корпорации.

Источник: © РИА Новости

«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех) изготовил и передал Минобороны России первую в этом году партию новых многофункциональных истребителей Су-35С», — говорится в сообщении.

Отмечается, что самолеты поколения 4++ прошли цикл наземных и летных испытаний в различных рабочих режимах и совершили перелет с аэродрома КнААЗ к месту несения службы.

«Су-35С оснащены передовым оборудованием и информационно-прицельными системами большого радиуса действия. Современные бортовые комплексы позволяют устанавливать связь и высокоскоростной информационный обмен как между самолетом и наземными пунктами управления, так и между самолетами», — приводятся в сообщении слова первого заместителя гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимира Артякова.