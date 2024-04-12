ОАК передала военным первую партию истребителей Су-35С

«Су-35С оснащены передовым оборудованием и информационно-прицельными системами большого радиуса действия. Современные бортовые комплексы позволяют устанавливать связь и высокоскоростной информационный обмен как между самолетом и наземными пунктами управления, так и между самолетами», — приводятся в сообщении слова первого заместителя гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимира Артякова.