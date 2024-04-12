Переговоры Лукашенко и Путина продолжатся в пятницу

Он также высказался насчет «мирного саммита», который планируется в Швейцарии. Россию на данное мероприятие не приглашают, однако при этом говорят, что без нее переговорный процесс невозможен. Путин добавил, что Москва против того, чтобы навязывались схемы урегулирования, не имеющих ничего общего с действительностью.