Переговоры Лукашенко и Путина продолжатся в пятницу

МИНСК, 12 апр — Sputnik. Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжат общение в пятницу. Ожидается, что основной темой станет сотрудничество стран в космической сфере.
Лукашенко прибыл в Россию с двухдневным визитом 11 апреля.
Ранее сообщалось, что на пятницу 12 апреля, у глав государств запланировано совместное мероприятие по случаю Дня космонавтики. Как ожидается, президенты подведут итоги прошедшей миссии на МКС, где впервые в истории работал экипаж Союзного государства, а также пообщаются с космонавтами и обсудят дальнейшие перспективы сотрудничества в космической сфере.
Сам Лукашенко заявлял, что, кроме прочих вопросов, намерен обсудить «будничные дела» и будущее белорусской космонавтики.
Космическая тема
Лукашенко и Путин встретились вечером в четверг в формате «один на один».
В открытой части общения они обсудили ряд вопросов, среди которых было и сотрудничество в сфере космоса.
Лукашенко поблагодарил российского коллегу за предоставление возможности полета первой белорусской женщины в космос.
«Ясно, что если бы не ваше решение, никакого полета (Василевской — Sputnik) не было бы», — сказал белорусский лидер.
Лукашенко также отметил, что дублер Марины Василевской, Анастасия Ленкова, тоже может отправиться в космос, если российская сторона будет не против.
Он также обратил внимание на планы Беларуси вместе с Россией запустить космический спутник, который позволит снимать земную поверхность с высоким разрешением. Кроме того, Минск готов предложить «Роскосмосу» и других белорусских граждан для полетов в космос. По словам Лукашенко, у госкорпорации к белорусам «отторжения нет».
Украинский конфликт
Кроме того, лидеры стран обсудили конфликт на Украине и перспективы переговорного процесса.
Путин напомнил, что Москва никогда не отказывались от мирного решения спорных вопросов с Киевом. По словам президента, киевский режим сам загнал себя в угол, когда в надежде победить Россию на поле боя отказался от переговоров.
Он также высказался насчет «мирного саммита», который планируется в Швейцарии. Россию на данное мероприятие не приглашают, однако при этом говорят, что без нее переговорный процесс невозможен. Путин добавил, что Москва против того, чтобы навязывались схемы урегулирования, не имеющих ничего общего с действительностью.
Глава государства напомнил, что Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период. Однако российские военные были вынуждены ответить на удары ВСУ по энергообъектам России. Данные действия влияют на оборонно-промышленный комплекс Украины и напрямую связаны с решением задач по демилитаризации этой страны.
По мнению Лукашенко, участники конференции в Швейцарии в случае отсутствия на мероприятии России смогут договориться только об усилении эскалации. Он предложил вернуться к проекту стамбульского договора с Киевом. Президент России согласился с предложением белорусского коллеги.
Лукашенко также сообщил, что Минск поддерживает позицию Москвы по мирному процессу по Украине. Он пообещал, что республика будет «действовать в одном ключе» с Россией.