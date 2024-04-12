Вопреки критике: парламент утвердил годовой отчет Совета по телевидению и радио

«Сегодня уже нельзя скрывать, что существуют существенные недостатки в функционировании аудиовизуальной сферы. Что ключевой институт в этой области, КСТР — является политически подчиненным, что общественное телевидение “Телерадио-Молдова” захвачено партией власти, что большое количество частных телеканалов было произвольно ликвидировано правительством через комиссии и органы, без консультации с Советом по аудиовизуальным СМИ и что никто больше не соблюдает Кодекс аудиовизуальных медиауслуг. Эта тревожная реальность также была озвучена в недавнем докладе Комитета министров Совета Европы. Нас критикуют за то, что власти нападают на свободу слова — одну из важнейших ценностей европейского пространства», — отметила депутат.