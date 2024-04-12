Вопреки критике: парламент утвердил годовой отчет Совета по телевидению и радио

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. Парламент утвердил отчет о деятельности Совета по телерадиовещанию (СТР) за 2023 год, который на пленарном заседании представила глава ведомства Лилиана Вицу-Ешану.
Санкции и мониторинг
Согласно документу, в прошлом году СТР выдал 9 лицензий на вещание, 7 разрешений на ретрансляцию, отозвал и признал недействительными 6 разрешений на ретрансляцию и переоформил 33 разрешения на ретрансляцию.
Была применена в общей сложности 371 санкция: 103 публичных предупреждения, 266 штрафов и 2 приостановления действия лицензии на вещание сроком на 2 месяца. Общая сумма штрафов составила 3 140 500 леев.
В 2023 году СТР подверг мониторингу контент 42 телеаудиовизуальных медиасервисов и 18 радиовещательных сервисов. Количество нарушений в том, что касается корректного информирования, снизилось по сравнению с 2022 годом: применили 72 санкции в виде предупреждений и штрафов.
Согласно информации, содержащейся в Отчете о деятельности, количество судебных разбирательств с участием ведомства по сравнению с 2022 годом практически удвоилось. Все судебные решения были приняты в пользу СТР.
Политический контроль и цензура
СТР политически контролируется, а общественное телевидение захвачено партией власти, заявила на заседании депутат от Блока коммунистов и социалистов Адела Рэйляну..
«Сегодня уже нельзя скрывать, что существуют существенные недостатки в функционировании аудиовизуальной сферы. Что ключевой институт в этой области, КСТР — является политически подчиненным, что общественное телевидение “Телерадио-Молдова” захвачено партией власти, что большое количество частных телеканалов было произвольно ликвидировано правительством через комиссии и органы, без консультации с Советом по аудиовизуальным СМИ и что никто больше не соблюдает Кодекс аудиовизуальных медиауслуг. Эта тревожная реальность также была озвучена в недавнем докладе Комитета министров Совета Европы. Нас критикуют за то, что власти нападают на свободу слова — одну из важнейших ценностей европейского пространства», — отметила депутат.
Молдова скована информационной цензурой: правящая PAS контролирует СМИ, подавляя критику и нарушая свободу слова, заявил с трибуны парламента независимый депутат, член оппозиционной партии «Возрождение» Александр Нестеровский.
«Закрыты десятки независимых телеканалов и интернет-ресурсов, которые критиковали политику правящей партии и давали голос оппозиции. “Жёлтая” партия создала монополию на медиа, где единственным допустимым голосом становится пропаганда PAS. Финансирование пропагандистских СМИ со стороны Евросоюза и США подрывает принципы независимости и объективности, когда медиа становятся инструментом внешней политики, а не средством информирования общества», — заявил он.
По словам Нестеровского, Молдова столкнулась с информационной диктатурой, «где свобода слова и мнения подлежат немедленной каре, а доступ к объективной информации становится всё более проблематичным».
Мониторинг — продолжать
Несмотря на критику оппозиции, правящее большинство документ утвердило: «за» проголосовали 55 депутатов из присутствовавших на заседании 88, против высказались 17, 18 не голосовали.
Парламент рекомендовал Совету по телевидению и радио в контексте избирательных опросов, которые пройдут осенью текущего года, принять необходимые меры по защите национального информационного пространства, оценивать случаи дезинформации в аудиовизуальном контенте и осуществлять мониторинг поставщиков медиа-услуг «для обеспечения правильного информирования общественности».