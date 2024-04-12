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Дрозденко: проблемы обманутых дольщиков Ленобласти решатся до 1 июля

Обманутые дольщики в Ленобласти получат заветные ключи от квартиры или компенсации до 1 июля, сообщил губернатор Александр Дрозденко на XV съезде строителей региона.

Источник: РИА "Новости"

«Это не значит, что, если дольщики согласны и идут по программе получения квадратных метров, то на 1 июля все получат квадратные метры. Так быстро это не делается. И программа по строительству будет вестись до конца 2024 года», — отметил Дрозденко, добавив, что к 1 июля каждый дольщик получит точные данные и сроки по своей проблеме.

В 2023 году из единого реестра проблемных объектов удалось исключить 76 объектов незавершенного строительства, восстановлены права более 8,2 тыс. граждан.

Зампред правительства по строительству и ЖКХ Евгений Барановский добавил, что на решение проблемы дольщиков выделили 46 млрд рублей, из которых 20 млрд взяты из областной казны, а 26 млрд — из внебюджетных средств.

недвижимость