Дрозденко: проблемы обманутых дольщиков Ленобласти решатся до 1 июля

«Это не значит, что, если дольщики согласны и идут по программе получения квадратных метров, то на 1 июля все получат квадратные метры. Так быстро это не делается. И программа по строительству будет вестись до конца 2024 года», — отметил Дрозденко, добавив, что к 1 июля каждый дольщик получит точные данные и сроки по своей проблеме.