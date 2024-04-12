Военнослужащий из Иркутска погиб в зоне СВО

Военнослужащий из Иркутска Баиржон Джураев погиб в зоне спецоперации во время исполнения воинского долга. Об этом сообщают в администрации города.
Известно, что мужчине было 57 лет. Чтобы почтить память погибших земляков, в том числе Баиржона, в администрации прошла церемония вручения орденов Мужества семьям военнослужащих. Награды передали родным Евгения Якушина, Александра Верхотурова и Евгения Чимиричина.
— Эти мужчины погибли при исполнении воинского и гражданского долга. Они так же, как их деды и прадеды, не раздумывая, пошли отстаивать мир и справедливость, — сказал мэр Иркутска Руслан Болотов.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что четверо жителей Тайшетского района отправились по контракту в зону СВО.