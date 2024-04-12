Дипломаты Центральной Азии и Персидского залива соберутся в Ташкенте 15 апреля

АСТАНА, 12 апр — Sputnik. Министры иностранных дел Центральной Азии и Персидского залива соберутся в Ташкенте 15 апреля, сообщили во внешнеполитическом ведомстве Узбекистана.
«15 апреля в Ташкенте состоится вторая встреча министров иностранных дел Стратегического диалога “Центральная Азия — Совет сотрудничества арабских государств Залива”, — говорится в сообщении.
Кроме Казахстана и Узбекистана во встрече ожидают участия делегаций из Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана, а также Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии.
Дипломаты поделятся информацией о том, как реализуют договоренности первого саммита глав государств Стратегического диалога, который состоялся 19 июля 2023 года в Джидде.
Они также обсудят развитие сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной областях, а также в сфере безопасности и охраны окружающей среды, отметили в МИД Узбекистана.
«Состоится также обмен мнениями по подготовке к следующему Саммиту в формате “Центральная Азия — Совет сотрудничества арабских государств Залива” в Самарканде в 2025 году», — добавили в ведомстве.
По итогам мероприятия планируется принять совместное заявление.