Глава МВД Эстонии предложит признать Московский патриархат террористической организацией

ВИЛЬНЮС, 12 апреля. /ТАСС/. Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс намерен предложить Рийгикогу (парламенту страны) признать Московский патриархат террористической организацией.
«С учетом имеющегося контекста у меня как у министра внутренних дел нет другого выбора, кроме как предложить Рийгикогу объявить Московский патриархат террористическим и поддерживающим в своей деятельности терроризм», — приводит его слова газета Postimees.
Как следствие, пишет издание, деятельность Московского патриархата по решению суда в Эстонии может быть запрещена. «Это не повлияет на прихожан, это не значит, что храмы будут закрыты, но связи с Москвой будут разорваны», — добавил министр.
В четверг Эстонская православная церковь (ЭПЦ) сообщила, что не намерена разрывать канонические связи с Русской православной церковью, поскольку исторически связана с РПЦ.