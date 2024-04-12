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МИД РФ: без совместных мер ядерных держав Москва будет сама решать задачи безопасности

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков отметил, что вопросы обеспечения безопасности будут решаться путем реализации поставленных президентом Владимиром Путиным задач по денацификации и демилитаризации Украины, а также недопущению ее поглощения «враждебным блоком НАТО».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Россия ввиду отсутствия совместных усилий со стороны ядерных держав будет самостоятельно решать вопросы по обеспечению безопасности. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

«В качестве приоритетных мы предпочитаем рассматривать прежде всего те меры, которые нацелены на снижение конфронтационного потенциала между ядерными державами путем устранения коренных противоречий в области безопасности. В отсутствие предпосылок для совместных усилий такого рода будем действовать на данном этапе в одностороннем порядке», — отметил дипломат.

В частности, как отметил Ермаков, вопросы обеспечения безопасности будут решаться путем реализации поставленных президентом России Владимиром Путиным задач по денацификации и демилитаризации Украины, а также недопущению ее поглощения «враждебным блоком НАТО».

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