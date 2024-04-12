МИД РФ: без совместных мер ядерных держав Москва будет сама решать задачи безопасности

«В качестве приоритетных мы предпочитаем рассматривать прежде всего те меры, которые нацелены на снижение конфронтационного потенциала между ядерными державами путем устранения коренных противоречий в области безопасности. В отсутствие предпосылок для совместных усилий такого рода будем действовать на данном этапе в одностороннем порядке», — отметил дипломат.