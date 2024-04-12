Трамп назначит бывшего ковбоя на должность министра сельского хозяйства

Миллера подозревали в нецелевом использовании государственных средств для поездки на родео, однако обвинений ему предъявлено не было. Кроме того, его бывший советник должен предстать перед судом этим летом по обвинению во взяточничестве в рамках схемы, связанной с лицензиями на коноплю из департамента Миллера.
«Тем не менее Трамп дал понять некоторым союзникам, что Миллер является главным кандидатом на высший пост в Министерстве сельского хозяйства США», — рассказали двое чиновников, участвовавших в разговоре с Трампом, на условиях анонимности.
Миллер является заядлым участником родео, имеющим девять титулов чемпиона мира.
Ранее сообщалось, что Трамп планирует назначить лоялистов на большинство должностей, чтобы изменить внешнюю политику США, в случае своего переизбрания в 2024 году.