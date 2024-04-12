Трамп назначит бывшего ковбоя на должность министра сельского хозяйства

Миллера подозревали в нецелевом использовании государственных средств для поездки на родео, однако обвинений ему предъявлено не было. Кроме того, его бывший советник должен предстать перед судом этим летом по обвинению во взяточничестве в рамках схемы, связанной с лицензиями на коноплю из департамента Миллера.