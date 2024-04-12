Меры соцподдержки участникам СВО Новосибирской области в приоритете

Оказание помощи участникам специальной военной операции и их семьям — постоянная тема для комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения. На апрельском заседании депутаты заслушали отчет об оказании участникам СВО и их семьям медицинской помощи.
По информации заместителя министра здравоохранения Лады Шалыгиной, в медицинские организации, подведомственные областному Минздраву в 2024 году обратились 2760 участников специальной военной операции, а также 2873 взрослых члена семей и 3876 детей, которым была оказана помощь в приоритетном порядке.
Лада Шалыгина рассказала о Соглашении, заключенном в прошлом году между Министерством здравоохранения региона и государственным фондом «Защитники Отечества», которое позволило поднять работу на новый уровень. «Всех, обращающихся в фонд, координаторы сразу же направляют в медицинские организации, либо по месту жительства».
Благодаря Соглашению в фонде «Защитники Отечества» работают основной и резервный состав медицинских психологов. Все специалисты прошли дополнительную подготовку для работы с участниками боевых действий. В области созданы 60 кабинетов медико-психологического консультирования, 29 кабинетов — на территории области и 31 кабинет на территории города Новосибирска. Также в регионе действует Центр медико-психологической помощи, специалисты которого организуют выезды в районы области.
Председатель комитета Игорь Гришунин предложил привлекать выпускников медуниверситета, где на специализированной кафедре обучаются 300 студентов, для решения проблемы дефицита медицинских психологов в пяти районах области.
«Мы на этот год заказали целевые бюджетные места на факультет клинической психологии. Сейчас ждем подтверждения Минздрава РФ», — добавила Лада Шалыгина.
Депутат Андрей Пак поинтересовался, как действовать участникам СВО, если медицинское проблемы возникли в отпуске.
Председатель комитета Игорь Гришунин подчеркнул, что реабилитация участников специальной военной операции — процесс длительный, который осуществляется параллельно с другими видами оказания социальной помощи: «Социальные паспорта сегодня есть на каждую семью. Создана система оказания необходимой адресной помощи как в предоставлении выплат и пособий, так и в решении бытовых вопросов. Комитет будет держать всю эту работу на контроле».