Меры соцподдержки участникам СВО Новосибирской области в приоритете

Оказание помощи участникам специальной военной операции и их семьям — постоянная тема для комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения. На апрельском заседании депутаты заслушали отчет об оказании участникам СВО и их семьям медицинской помощи.

По информации заместителя министра здравоохранения Лады Шалыгиной, в медицинские организации, подведомственные областному Минздраву в 2024 году обратились 2760 участников специальной военной операции, а также 2873 взрослых члена семей и 3876 детей, которым была оказана помощь в приоритетном порядке.

Лада Шалыгина рассказала о Соглашении, заключенном в прошлом году между Министерством здравоохранения региона и государственным фондом «Защитники Отечества», которое позволило поднять работу на новый уровень. «Всех, обращающихся в фонд, координаторы сразу же направляют в медицинские организации, либо по месту жительства».

Замминистра подчеркнула, что речь чаще всего идет об оказании именно медико-психологической помощи: «Большинство из участников СВО имеют не только физические и соматические заболевания. Все они практически в 100 процентах случаев требуют работы психолога и психотерапевта в результате посттравматических стрессовых расстройств».

Благодаря Соглашению в фонде «Защитники Отечества» работают основной и резервный состав медицинских психологов. Все специалисты прошли дополнительную подготовку для работы с участниками боевых действий. В области созданы 60 кабинетов медико-психологического консультирования, 29 кабинетов — на территории области и 31 кабинет на территории города Новосибирска. Также в регионе действует Центр медико-психологической помощи, специалисты которого организуют выезды в районы области.

«Мы на этот год заказали целевые бюджетные места на факультет клинической психологии. Сейчас ждем подтверждения Минздрава РФ», — добавила Лада Шалыгина.

Основываясь на опыте работы комитета с подобными ситуациями, коллеге ответил Игорь Гришунин: «Обращения — только в госпиталь. Если человек нуждается в экстренной помощи, госпиталь заключает договор с Минздравом. Через наш комитет проходит много таких вопросов. Есть порядок. И военнослужащие и должны получать специализированную воинскую помощь только через госпиталь».