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Глава Минобороны Британии не исключил передачи лазерного оружия Киеву

Грант Шэппс сообщил, что несмотря на то, что официально система DragonFire будет принята на вооружение британского флота только в 2027 году, Лондон рассматривает возможность передать Киеву ее прототипы раньше указанного срока.

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 12 апреля. /ТАСС/. Великобритания может передать систему лазерного оружия DragonFire Украине через несколько лет. С таким утверждением выступил британский министр обороны Грант Шэппс.

«В Европе сейчас идет конфликт, в рамках которого может пригодиться наше современное оружие. Скажем так, оно не должно быть готово на 100%, чтобы Украина могла его получить», — цитирует министра газета The Daily Telegraph.

По словам Шэппса, несмотря на то, что официально система DragonFire будет принята на вооружение британского флота только в 2027 году, Лондон рассматривает возможность передать Киеву ее прототипы раньше указанного срока.

В марте Минобороны Великобритании обнародовало кадры успешных испытаний системы DragonFire, которая поразила воздушную цель. Лазер способен наносить удар «по любой видимой цели», но предназначен в первую очередь для противовоздушной обороны.

Ранее американский журнал Newsweek сообщал, что Великобритания не планирует размещать лазерное оружие на Украине.