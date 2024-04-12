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Назначен новый руководитель администрации Пскентского района

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Временно исполняющим обязанности хокима Пскентского района Ташобласти назначен Музаффар Арипов. Он заменит уволившегося накануне Нодирбека Якубова, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Музаффар Арипов родился в 1985 году в Ташкентской области. В 2010 году окончил Ташкентский государственный аграрный университет, в 2020 году — Академию государственного управления при Президенте. До назначения — занимал должность руководителя организационно-кадровой группы хокимията Ташкентской области.

Напомним, Нодирбек Якубов, руководивший районом с января прошлого года, покинул пост по собственному желанию 11 апреля — в ходе внеочередной сессии Пскентского районного Кенгаша народных депутатов с участием хокима области Зоира Мирзаева.