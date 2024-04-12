Путин присвоил трем татарстанцам почетные звания

Так, за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу учителю Кулле-Киминской основной общеобразовательной школы им. С. Хакима (Атнинский район) Сайме Сабировой присвоено почетное звание заслуженного учителя РФ.
Также звания «Заслуженный машиностроитель РФ» удостоены два сотрудника Казанского завода компрессорного машиностроения — специалист по динамике роторов и валопроводов Владимир Лосев и фрезеровщик Рафаиль Хабибуллин.
«За заслуги в области машиностроения и многолетнюю добросовестную работу», — указано в документе.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Путин присвоил почетные звания педагогам, нефтяникам и геологам из Татарстана.