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Путин присвоил трем татарстанцам почетные звания

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами, среди отмеченных граждан есть три человека из Татарстана. Документ опубликован на портале правовой информации.

Так, за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу учителю Кулле-Киминской основной общеобразовательной школы им. С. Хакима (Атнинский район) Сайме Сабировой присвоено почетное звание заслуженного учителя РФ.

Также звания «Заслуженный машиностроитель РФ» удостоены два сотрудника Казанского завода компрессорного машиностроения — специалист по динамике роторов и валопроводов Владимир Лосев и фрезеровщик Рафаиль Хабибуллин.

«За заслуги в области машиностроения и многолетнюю добросовестную работу», — указано в документе.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Путин присвоил почетные звания педагогам, нефтяникам и геологам из Татарстана.

Путин Владимир