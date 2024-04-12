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Игры БРИКС в Казани завершатся зрелищным Сабантуем

Организаторы хотят внести татарский колорит в это грандиозное международное мероприятие.

23 июня, в день закрытия игр БРИКС в Казани не будет традиционного мероприятия по завершению игр. По словам министра спорта Татарстана Владимира Леонова, в этот день в республике будет выходной по случаю празднования Сабантуя.

Организаторы решили внести татарский колорит в международное мероприятие и пригласить гостей спортивного турнира на разные площадки, где будут проходить народные гуляния по поводу проведения общенационального, традиционного праздника татар.

Подобный опыт уже был пройдет при организации Универсиады. Тогда все прошло прекрасно, на этот раз хотят сделать еще лучше и интереснее.

праздники
БРИКС