Посол ЕС допустил вхождение Молдавии в объединение без Приднестровья

В июне 2022 года саммит Евросоюза воспользовался данной Еврокомиссией (ЕК) рекомендацией и предоставил статус кандидата в члены ЕС Украине и Молдавии. В ноябре 2023 года ЕК рекомендовала начать переговоры с этими странами о вступлении в Евросоюз. Прошедший в марте этого года саммит по расширению ЕС не назвал сроков начала переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС, а лишь приветствовал их прогресс на этом пути. В итоговом заявлении саммита Совет ЕС на уровне глав МИД призвали безотлагательно утвердить мандат для переговоров и продолжать работу.