Посол ЕС допустил вхождение Молдавии в объединение без Приднестровья

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Посол ЕС в Молдавии Янис Мажейкс допустил вариант, при котором в объединение сначала войдет контролируемая Кишиневом территория, а позже присоединится Приднестровье.
«Мы можем подумать о том, чтобы сначала правый берег, территория, контролируемая конституционным руководством, присоединился первым, а левый берег присоединился бы позже», — сказал он в интервью украинскому изданию «Общественное». При этом дипломат назвал такой вариант нежелательным.
По словам Мажейкса, ЕС заинтересован в принятии Молдавии «с реинтегрированным Приднестровьем». «Но мы не хотим иметь эту страну как узника политических урегулирований», — добавил он.
Посол ЕС также отметил, что присоединение республики к 2030 году — это очень амбициозная цель. При условии сохранения темпа принятия реформ по требованию Еврокомиссии, считает Мажейкс, вхождение Молдавии в Евросоюз в такие сроки вполне возможно.
9 апреля посол Молдавии при ЕС Даниела Морарь сообщила, что Кишинев может начать переговоры о вступлении в ЕС до конца июня 2024 года.
В июне 2022 года саммит Евросоюза воспользовался данной Еврокомиссией (ЕК) рекомендацией и предоставил статус кандидата в члены ЕС Украине и Молдавии. В ноябре 2023 года ЕК рекомендовала начать переговоры с этими странами о вступлении в Евросоюз. Прошедший в марте этого года саммит по расширению ЕС не назвал сроков начала переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС, а лишь приветствовал их прогресс на этом пути. В итоговом заявлении саммита Совет ЕС на уровне глав МИД призвали безотлагательно утвердить мандат для переговоров и продолжать работу.