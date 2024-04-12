МИД КНР подтвердил визит в страну канцлера ФРГ Олафа Шольца

Как сообщил ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, Шольц 13 апреля отправляется в Китай, а 16 апреля встретится в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Цяном. Сначала канцлер посетит город центрального подчинения Чунцин (юго-запад страны) — 14 апреля он осмотрит площадку германского производителя силовых установок, работающих на водороде. На следующий день Шольц отправится в Шанхай, где ознакомится с работой завода, выпускающего пластмассовые изделия.