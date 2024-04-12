Дуда пожелал Зеленскому приехать на саммит в 2025 году в костюме

Зеленский с начала военной операции на Украине появлялся на публике только в военной форме и в милитари-одежде. Сам президент отмечал, что носить костюм было бы странно, ведь «времена изменились». Свой внешний вид он объяснял желанием поддержать народ и показать, что остается в стране в период конфликта.