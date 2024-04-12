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ОДКБ спланировала совместные учения на 2024 год

Маневры, в которых будут задействованы в том числе белорусские военные, проведут на территории трех стран.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 апр — Sputnik. Представители стран ОДКБ провели штабные переговоры по организации и проведению совместных учений с коллективными силами в 2024 году, сообщили в пресс-службе Организации.

Маневры пройдут на территории трех стран-участниц — в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.

Серия учений «Взаимодействие», «Поиск» и «Эшелон» состоится в Кыргызстане. Принимать участие в них будут Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ, силы и средства разведки Коллективных сил, войска материально-технического обеспечения и другие.

Крупное учение «Нерушимое братство», в котором традиционно участвует миротворческий контингент стран ОДКБ, в этом году примет Казахстан.

На территории Таджикистана в свою очередь состоится оперативный сбор с командованием коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона, а также учение «Рубеж-2024».

Мероприятия проведут в соответствии с утвержденным Советом министров обороны и Комитетом секретарей советов безопасности ОДКБ планом.

Напомним, в прошлом году Беларусь приняла пять учений в рамках Организации Договора о коллективной безопасности — «Взаимодействие», «Поиск», «Эшелон», «Барьер», «Скала». Они проводились с военными и подразделениями МЧС.

В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. В 2024 году в Организации председательствует Казахстан.

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