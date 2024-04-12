ОДКБ спланировала совместные учения на 2024 год

Серия учений «Взаимодействие», «Поиск» и «Эшелон» состоится в Кыргызстане. Принимать участие в них будут Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ, силы и средства разведки Коллективных сил, войска материально-технического обеспечения и другие.