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Мать-героиню из Воронежской области наградили по указу Президента Владимира Путина

Документ опубликован 11 апреля.

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Елене Михайловне Шишкиной из Воронежской области звания «Мать-героиня» за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 11 апреля.

Почетное звание «Мать-героиня» возродили в России в 2022 году. Оно присваивается женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей. При этом десятый ребенок должен достигнуть возраста одного года.

Вручается также знак особого отличия — орден «Мать-героиня» и единовременная выплата в размере 1 млн рублей.

В марте 2024 года губернатор Воронежской области Александр Гусев вручил знаки особого отличия «Мать-героиня» трем жительницам региона: Валентине Стовпивской, Валентине Столяровой и Елене Фелонюк.

— Эта награда — особенная. Она присуждается за человеческий подвиг и непрерывный, напряженный труд. Звание «Мать-героиня» вошло в список самых высших наград Российской Федерации, — подчеркнул глава региона.

Путин Владимир